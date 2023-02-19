برلماني ورئيس مقاطعة بطنجة يعتدي على صحافي
هبة بريس - مكتب طنجة
تعرض الصحفي المهني، الزميل حمزة الوهابي ، لاعتداء لفظي وجسدي من طرف البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، وذلك على هامش تغطية إعلامية لنشاط نظّمه يوم أمس السبت حزب الاستقلال بأحد الفنادق المصنفة بالمدينة.
وبحسب شهود عيان ، فبعد ملاسنات بين الطرفين توجه البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة مباشرة صوب الصحافي “حمزة الوهابي” ، قبل ان يوجه له لكمة على وجهه.
من جهة أخرى، توصلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع طنجة، بتقرير مفصل حول الحادث، إذ يُتوقّع إعلان موقفها من هذا الاعتداء والتطاول على الصحافة والصحافيين خلال الساعات القادمة.
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2 تعليقات
لا للعنف طبعاً لكن قبل ذلك لا لقلة المهنية و الاستفزازات و إدخال الأمور الشخصية في التغطيات الاعلامية
كلنا نعرف ما قام به الصحفي حتى يستفز رئيس المقاطعة
بعض الصحفيين الله يهديهم
اظن ان من علق تجاهل و اتمنى ان يكون عن غير قصد ..ما يعرفه الطنحاويون عن المسؤول ذاته من علو كعب في آداب الكلام و الأخلاق…لانه ببساطة ملزم بنوع من الانضباط كونه مسؤول و هو بذلك الزم نفسه بهذه الضوابط و اذا لم يكت في مستوى ذلك فعليه ببساطة الترجل من سرج عوده ..لان طنجاوة كما يدعي هو لم يكونوا ابدا عدوانيين و لا متعصبين…!!