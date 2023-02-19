برلماني ورئيس مقاطعة بطنجة يعتدي على صحافي

2023-02-19 / 11:49
2
هبة بريس - مكتب طنجة

تعرض الصحفي المهني، الزميل حمزة الوهابي ، لاعتداء لفظي وجسدي من طرف البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، وذلك على هامش تغطية إعلامية لنشاط نظّمه يوم أمس السبت حزب الاستقلال بأحد الفنادق المصنفة بالمدينة.

وبحسب شهود عيان ، فبعد ملاسنات بين الطرفين توجه البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة مباشرة صوب الصحافي “حمزة الوهابي” ، قبل ان يوجه له لكمة على وجهه.

من جهة أخرى، توصلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع طنجة، بتقرير مفصل حول الحادث، إذ يُتوقّع إعلان موقفها من هذا الاعتداء والتطاول على الصحافة والصحافيين خلال الساعات القادمة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ثلوج ورزازات.. السلطات تعبئ طاقتها وبرلمانية تطالب بتكثيف الجهود

ثلوج ورزازات.. السلطات تعبئ طاقتها وبرلمانية تطالب بتكثيف الجهود

2023-02-19 / 14:02
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية كثيفة مرتقبة بهذه المناطق

نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية كثيفة مرتقبة بهذه المناطق

2023-02-19 / 13:19
Photo of بمختلف المدن.. مواطنون يقبلون على التسوق من الأسواق الأسبوعية

بمختلف المدن.. مواطنون يقبلون على التسوق من الأسواق الأسبوعية

2023-02-19 / 11:28
Photo of موجة البرد.. تفاصيل اجتماع بالداخلية لتنزيل التعليمات الملكية

موجة البرد.. تفاصيل اجتماع بالداخلية لتنزيل التعليمات الملكية

2023-02-19 / 09:12
Photo of طقس الأحد.. تساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

طقس الأحد.. تساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

2023-02-19 / 09:03
Photo of سلطات سطات تمنع مسيرة احتجاجية

سلطات سطات تمنع مسيرة احتجاجية

2023-02-18 / 23:22
Photo of أوامر ملكية..وصول أولى الطائرات المحملة بالمساعدات إلى مطار ورزازات

أوامر ملكية..وصول أولى الطائرات المحملة بالمساعدات إلى مطار ورزازات

2023-02-18 / 22:09
Photo of سطات…لقاء تكويني لفائدة طلبة الدكتوراه

سطات…لقاء تكويني لفائدة طلبة الدكتوراه

2023-02-18 / 21:23
Photo of بني ملال تحتضن تظاهرة دولية للقفز بالمظلات

بني ملال تحتضن تظاهرة دولية للقفز بالمظلات

2023-02-18 / 19:52
Photo of طائرات القوات المسلحة الملكية تشرع في نقل المساعدات للمتضررين من التساقطات الثلجية

طائرات القوات المسلحة الملكية تشرع في نقل المساعدات للمتضررين…

2023-02-18 / 18:33

‫2 تعليقات

  1. لا للعنف طبعاً لكن قبل ذلك لا لقلة المهنية و الاستفزازات و إدخال الأمور الشخصية في التغطيات الاعلامية
    كلنا نعرف ما قام به الصحفي حتى يستفز رئيس المقاطعة
    بعض الصحفيين الله يهديهم

  2. اظن ان من علق تجاهل و اتمنى ان يكون عن غير قصد ..ما يعرفه الطنحاويون عن المسؤول ذاته من علو كعب في آداب الكلام و الأخلاق…لانه ببساطة ملزم بنوع من الانضباط كونه مسؤول و هو بذلك الزم نفسه بهذه الضوابط و اذا لم يكت في مستوى ذلك فعليه ببساطة الترجل من سرج عوده ..لان طنجاوة كما يدعي هو لم يكونوا ابدا عدوانيين و لا متعصبين…!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق