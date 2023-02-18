بعد واقعة قمة الاتحاد الافريقي ..اسرائيل تتهم الجزائر وجنوب افريقيا بالتطرف

2023-02-18 / 20:11
0
هبة بريس - الرباط

اتهمت اسرائيل الجزائر وجنوب افريقيا بالتطرف ، بعد واقعة ابعاد نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة خارجية “إسرائيل” شارون بارلي من قمة الاتحاد الإفريقي في أديس بابا.

وأصدرت الخارجية “الإسرائيلية” بيانا، قالت فيه: “إننا نأخذ هذا الحدث على محمل الجد، وبارلي تمتلك شارة الدخول”.

وأضافت خارجية “إسرائيل”:” يؤسفنا أن نرى الاتحاد الإفريقي رهينة عدد قليل من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا التي تتحرك بدافع الكراهية وتسيطر عليها إيران“.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر وجنوب افريقيا تقودان مساعي خبيثة للزج بمرتزقة البوليساريو في منصب بمنظمة الاتحاد الافريقي

الجزائر وجنوب افريقيا تقودان مساعي خبيثة للزج بمرتزقة البوليساريو…

2023-02-18 / 21:21
Photo of أخنوش : المغرب حاضر بقوة في منظمة الاتحاد الإفريقي

أخنوش : المغرب حاضر بقوة في منظمة الاتحاد الإفريقي

2023-02-18 / 20:50
Photo of لحراسة البوليساريو..الجزائر تستكمل بناء مطار تندوف وتحوله لقاعدة “حربية”

لحراسة البوليساريو..الجزائر تستكمل بناء مطار تندوف وتحوله لقاعدة “حربية”

2023-02-18 / 19:15
Photo of قمة الاتحاد الافريقي: بوريطة يجدد التزام المغرب بالاستخدام السلمي للطاقة النووية خدمة للتنمية بافريقيا

قمة الاتحاد الافريقي: بوريطة يجدد التزام المغرب بالاستخدام السلمي…

2023-02-18 / 19:03
Photo of بعد إخراج مندوبتها من قمة الاتحاد الأفريقي..إسرائيل تشن هجوما لاذعا على الجزائر وجنوب أفريقيا

بعد إخراج مندوبتها من قمة الاتحاد الأفريقي..إسرائيل تشن هجوما…

2023-02-18 / 15:47
Photo of اتحاد جزر القمر يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي

اتحاد جزر القمر يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي

2023-02-18 / 14:57
Photo of قرار البرلمان الأوروبي الاخير ….. “سياسي صرف” و ” ابتزاز للمغرب”

قرار البرلمان الأوروبي الاخير ….. “سياسي صرف” و ”…

2023-02-18 / 14:14
Photo of الاتحاد الإفريقي يدعم ترشيحات المغرب في المنظومة الدولية

الاتحاد الإفريقي يدعم ترشيحات المغرب في المنظومة الدولية

2023-02-18 / 13:47
Photo of أديس أبابا..انطلاق أشغال الدورة 36 لقمة الاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب

أديس أبابا..انطلاق أشغال الدورة 36 لقمة الاتحاد الإفريقي بمشاركة…

2023-02-18 / 11:24
Photo of “البوليساريو”..مطالب بمحاكمة المتورطين بـ”التعذيب والاغتصاب”

“البوليساريو”..مطالب بمحاكمة المتورطين بـ”التعذيب والاغتصاب”

2023-02-18 / 11:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق