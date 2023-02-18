بعد واقعة قمة الاتحاد الافريقي ..اسرائيل تتهم الجزائر وجنوب افريقيا بالتطرف

هبة بريس - الرباط

اتهمت اسرائيل الجزائر وجنوب افريقيا بالتطرف ، بعد واقعة ابعاد نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة خارجية “إسرائيل” شارون بارلي من قمة الاتحاد الإفريقي في أديس بابا.

وأصدرت الخارجية “الإسرائيلية” بيانا، قالت فيه: “إننا نأخذ هذا الحدث على محمل الجد، وبارلي تمتلك شارة الدخول”.

وأضافت خارجية “إسرائيل”:” يؤسفنا أن نرى الاتحاد الإفريقي رهينة عدد قليل من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا التي تتحرك بدافع الكراهية وتسيطر عليها إيران“.

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