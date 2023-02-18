آرسنال يقتنص فوزا ثمينا بعد مواجهة مثيرة أمام أستون فيلا

هبة بريس _ رياضة

حقق فريق آرسنال فوزا ثمينا أمام مستضيفه أستون فيلا (4-2) اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستعاد آرسنال نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية إذ غاب عنه الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف ٍآرسنال كل من بوكايو ساكا (16) والأوكراني أوليكسندر زينشينكو (61) والحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (خطأ في مرمى فريقه 90+3) والبرازيلي غابرييل مارتينيلي (90+8).

في المقابل بصم على هدفي أصحاب الأرض كل من أولي واتكينز (5) والبرازيلي فيليب كوتينيو (31).

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده إلى 54 نقطة، ليتصدر ترتيب البريميرليغ مؤقتا، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة في المرتبة الحادية عشرة مؤقتا.

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