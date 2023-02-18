حدث في مثل هذا اليوم (18 فبراير)

هبة بريس

أحداث في مثل هذا اليوم (18 فبراير)

⭐1229 – الإمبراطور الروماني فريدريك الثاني يوقع هدنة لمدة 10 سنوات مع الملك الكامل استعاد فيها القدس والناصرة وبيت لحم بدون قتال أو مساندة من البابا وذلك أثناء الحملة الصليبية السادسة.

⭐1685 – الفرنسيون يؤسسون فونت سانت لويس في خليج ماتاجوردا.

⭐1856 – السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر فرمانًا عرف باسم «إصلاحات خط همايوني» حول أوضاع المسيحيين في الدولة العثمانية، وقد تعرض هذا الفرمان لانتقادات كبيرة داخل الدولة.

⭐1861 – ملك بييمونتي وسفويا وسردينيا فيتوريو إمانويلي الثاني يتخذ لقب ملك إيطاليا مع قرب اكتمال توحيدها.

⭐1911 – إقلاع أول رحلة رسمية للبريد الجوي من الله أباد في الهند البريطانية إلى نايني على بعد 10 أميال حاملًا 6500 رسالة.

⭐1913 – ريمون بوانكاريه يتولى رئاسه فرنسا.

1920 – صدور العدد الأول من صحيفة «فتى العرب» الدمشقية التي أنشأها الأديب معروف الأرناؤوط.

⭐1930 – اكتشاف كوكب بلوتو.

⭐1965 – استقلال غامبيا عن المملكة المتحدة.

⭐1978 –

اغتيال وزير الثقافة المصري الأديب يوسف السباعي في قبرص.

أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر أمر أميري بتعيين الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وليًا للعهد وذلك بعد مبايعة مجلس الوزراء له بعد تزكيته من قبل الأمير.

إيطاليا والفاتيكان توقعان على وثيقة تؤكد على حق كل منهما بأن تكون دولة مستقلة ذات سيادة.

⭐1980 –

رفع العلم الإسرائيلي فوق سفارة إسرائيل في القاهرة، وهي أول بعثة إسرائيلية في عاصمة عربية.

الأردن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

⭐1983 – وقوع مذبحة نيلي ضد المسلمين في ولاية أسام الهندية، قام بها رجال قبيلة لالونج.

⭐1985 – الجيش الإسرائيلي ينهي انسحابه من مدينة صيدا اللبنانية.

⭐2009 – السلطات المصرية تفرج عن السياسي المعارض أيمن نور وذلك لظروفه الصحية.

⭐2018 – سقوط طائرة إيرانية يسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 59، بالإضافة إلى مصرع ستة من طاقمها قرب مدينة ياسوج.

⭐2021 – هبوط جوال ناسا برسيفيرنس على سطح المريخ حاملًا مروحية إنجينويتي المريخية.

🕓 مواليد في مثل هذا اليوم 😊

⭐1404 – ليون باتيستا ألبيرتي، مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي.

⭐1516 – الملكة ماري الأولى، ملكة إنجلترا.

⭐1745 – ألساندرو فولتا، عالم فيزياء إيطالي.

⭐1914 – محمود ذو الفقار، مخرج وممثل مصري.

⭐1922 – هيلين براون، صحافية وكاتبة أمريكية.

⭐1931 – توني موريسون، روائية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1993.

⭐1933 – بوبي روبسون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

⭐1935 – ميشال عون، رئيس لبنان.

⭐1940 – سميرة خوري، ممثلة أردنية.

⭐1954 – جون ترافولتا، ممثل أمريكي.

⭐1961 – زكي فطين عبد الوهاب، ممثل مصري.

⭐1963 – أنديرس فريسك، حكم كرة قدم سويدي.

⭐1964 – مات ديلون، ممثل أمريكي.

⭐1967 – روبرتو باجو، لاعب كرة قدم إيطالي.

⭐1973 – كلاود ماكيليلي، لاعب كرة قدم فرنسي.

⭐1974 – نادين لبكي، مخرجة وممثلة لبنانية.

⭐1975 – غاري نيفيل، لاعب كرة قدم إنجليزي.

⭐1976 – جيهان عبد العظيم، ممثلة سورية.

⭐1978 – جوسيب سيمونيتش، لاعب كرة قدم كرواتي.

⭐1983 – جيرمان جيناس، لاعب كرة قدم إنجليزي.

⭐1985 – أنتون فرديناند، لاعب كرة قدم إنجليزي.

⭐1986 – مارك توريخون، لاعب كرة قدم إسباني.

⭐1987 – بدر آل زيدان، ممثل وإعلامي السعودية.

⭐1988 – خلفان إبراهيم، لاعب كرة قدم قطري.

⭐1988 – ميارا والش، ممثلة ومغنية برازيلية أمريكية.

⭐1990 – بارك شين هاي، ممثلة ومغنية وراقصة من كوريا الجنوبية.

⭐1993 – جايهوب، رابر في فرقة بانقتان.

⭐1994 – آنا غيرا، مغنية إسبانية.

⭐1995 – كيمبرلي ريد، رامي مطرقة بريطانية.

🕓شخصيات رحلوا في مثل هذا اليوم 🥲

⭐1294 – الإمبراطور قوبلاي خان، إمبراطور الإمبراطورية المنغولية الخامس.

⭐1405 – تيمورلنك، زعيم مغولي ومؤسس السلالة التيمورية

⭐1546 – مارتن لوثر، مصلح ديني ومؤسس البروتستانتية.

⭐1962 – صلاح سالم، أحد أعضاء حركة الضباط الأحرار.

⭐1967 – روبرت أوبنهايمر، عالم فيزياء أمريكي.

⭐1978

يوسف السباعي، أديب ووزير مصري.

شفيق الحلبي، قاضي وإداري لبناني.

⭐2003 – إيسر هاريل، من مؤسسي الموساد.

⭐2006 – سر الختم الخليفة، رئيس وزراء السودان.

⭐2009 – الطيب صالح، روائي سوداني.

⭐2012 – محمد وردي، مغني سوداني.

⭐2014 – أنسي الحاج، شاعر لبناني.

⭐2016 – علاء الديب، كاتب وروائي مصري.

⭐2017 – عمر عبد الرحمن، عالم أزهري، والزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في مصر.

⭐ أعياد ومناسبات

⭐عيد الاستقلال في غامبيا.

⭐يوم الشهيد في الجزائر.

يومكم جميل 😍

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