نادي برشلونة يعلن إصابة اللاعب بيدري

هبة بريس - وكالات

أكّد نادي برشلونة الإسباني الجمعة إصابة لاعبه الشاب بيدري بإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الايمن، فيما أشارت تقارير محلية الى غيابه ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وتعرّض لاعب الوسط المتألق للإصابة خلال التعادل مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-2) خلال ذهاب الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” الخميس، واستُبدل في أواخر الشوط الاول.

وبعد اعلان إصابته عقب المباراة، أكد النادي الكتالوني في بيان آخر أن الفحوص التي خضع لها الجمعة أظهرت إصابة في “العضلة المستقيمة في فخذه الأيمن”، مضيفا “سيغيب عن التشكيلة حتى تعافيه”.

وتشكل هذه الإصابة انتكاسة للاعب الذي “كان في فورمة مذهلة مؤخرا ولعب دورا أساسيا في سلسلة المباريات من دون هزيمة” التي وصل عددها إلى 17، بحسب بيان برشلونة.

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