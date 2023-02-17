زايو: إجهاض عملية لتهريب أزيد من 100 ألف قرص من “الإكستازي”

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة زايو، مساء أمس الخميس، من إجهاض عملية كبيرة لتهريب 100 ألف و115 قرص مهلوس من مخدر الإكستازي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم ضبط هذه الشحنات الكبيرة من مخدر الإكستازي مخبأة بعناية في الصندوق الخلفي لسيارة خفيفة، تحمل لوحات ترقيم مسجلة بدولة أوروبية.

وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فقد تم إيداع سائق السيارة المعنية تحت تدبير الحراسة النظرية، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع المتورطين في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من مخدر الإكستازي من أوروبا في اتجاه المغرب.

وتندرج هذه العملية النوعية، في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لتحييد الخطر الصادر عن الشبكات الإجرامية الدولية، التي تنشط في محاولة تهريب المؤثرات العقلية من دول أوروبية في اتجاه المغرب.

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