الملك محمد السادس

الملك :” تقلبات مناخية ستشكل تهديدا لحياة نحو 118 مليون إفريقي

2023-02-17 / 17:15
0
هبة بريس _ الرباط

أكد الملك محمد السادس، أنه لا يمكن كسب معركة المناخ في منطقة الساحل إلا بالتعبئة المثلى للموارد الذاتية لدولها، مشددا جلالته على ضرورة الحرص على اقتران ذلك بدعم مالي دولي يرقى إلى مستوى تطلعات خطة الساحل للاستثمار في المناخ.

وأوضح الملك، في الرسالة التي وجهها اليوم الجمعة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، الذي افتتح أشغاله اليوم الجمعة بأديس أبابا، أن هذا المطلب الأساسي يستند على “الخطوة التاريخية التي تكللت بها القمة السابعة والعشرون، لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، والمتمثلة في إحداث صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار المتفاقمة، جراء الأزمة المناخية”.

وأشار صاحب الجلالة، في الرسالة التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، إلى أن التوقعات تشير إلى أن تقلبات مناخية بالغة الشدة، ستشكل تهديدا مباشرا لحياة نحو 118 مليون إفريقي، من الفئات الأكثر فقرا، بحلول 2030، مضيفا أنه يرتقب أن تتسع دائرة الفقر داخل مجموعة دول الساحل الخمس، لتشمل بحلول 2050، أعدادا إضافية، قدرت بـ 13.5 مليون شخص.

وأضاف الملك أنه بالرغم من هذه الحصيلة المهولة إلا أن “قارتنا لم تتوصل إلى غاية سنة 2020 إلا بـ 12% من التمويلات المناخية الدولية”.

وذكر صاحب الجلالة ، في هذا الصدد، بحرص المغرب على الوفاء بتعهداته عبر الدعم الذي يقدمه للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، سواء فيما يتعلق بتعزيز القدرات، والمساعدة التقنية، والدعم المالي، من أجل إعداد دراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطتها المتعلقة بالاستثمار المناخي. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية، التزاما منها بهذا الموقف، ما فتئت توفر المساعدة التقنية الضرورية لأداء مهام اللجنة، وهي عازمة على مواصلة عملها، بنفس الحرص والإصرار، من أجل استكمال تنفيذ خارطة الطريق الموكولة إليها في هذا الشأن.

وبعد أن أشار جلالته إلى الصعاب التي ما زالت تعيق العمل الإفريقي، الرامي إلى مواجهة تحديات الأزمة المناخية، أشاد صاحب الجلالة ب” النهج الحكيم الذي ارتضيناه، نحن القادة الأفارقة، ألا وهو نهج العمل الإقليمي القائم على التنسيق والتشاور”.

وأضاف صاحب الجلالة أن الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته لجان المناخ الإفريقية الثلاث، على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، بمبادرة من الرئيس ماكي سال، والرئيس ساسو نغيسو، يعدان تجسيدا لهذه المقاربة التضامنية التي ينبغي تعزيزها، مشددا جلالته على أن من شأن الارتقاء بمستوى التنسيق بين الهياكل الإدارية للجان الثلاث، أن “يعزز انسجام عملنا المشترك من أجل قارة تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة التغيرات المناخية والتصدي لآثارها”.

وخلص جلالة الملك إلى التأكيد على أن “الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا، بمناسبة قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة بمراكش في 2016، على هامش القمة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 22)”، ستظل نبراسا ينير “طريق جهودنا من أجل ضمان صمود قارتنا في وجه التحديات المناخية، وتحقيق طموحات الأجيال الإفريقية المستقبلية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة لوزير خارجية مصر .. ندعم ايجاد حلول للملف الليبي دون إملاءات خارجية

بوريطة لوزير خارجية مصر .. ندعم ايجاد حلول للملف…

2023-02-17 / 16:34
Photo of في اتصال هاتفي..بوريطة يستعرض مع ” احمد اللورد ” تطورات العلاقات الثنائية

في اتصال هاتفي..بوريطة يستعرض مع ” احمد اللورد ”…

2023-02-17 / 13:54
Photo of بوريطة: المغرب عازم على تعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية

بوريطة: المغرب عازم على تعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية

2023-02-17 / 12:44
Photo of سخط عارم لموظفي الجالية ضد قرار للوزير “بوريطة”

سخط عارم لموظفي الجالية ضد قرار للوزير “بوريطة”

2023-02-17 / 11:24
Photo of قمة الاتحاد الإفريقي .. رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك

قمة الاتحاد الإفريقي .. رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك

2023-02-17 / 11:21
Photo of الأولى من نوعها.. مفتش المدفعية الملكية المغربية في زيارة رسمية لاسرائيل (صور)

الأولى من نوعها.. مفتش المدفعية الملكية المغربية في زيارة…

2023-02-16 / 22:11
Photo of اجتماع وزاري حول تحديات تغير المناخ بإفريقيا يثمن عاليا الدور الريادي للملك

اجتماع وزاري حول تحديات تغير المناخ بإفريقيا يثمن عاليا…

2023-02-16 / 22:02
Photo of “الأسد” معزول بدون تعازي من الرؤساء والملوك وأصبح رئيسا على كومة من الأنقاض

“الأسد” معزول بدون تعازي من الرؤساء والملوك وأصبح رئيسا…

2023-02-16 / 20:49
Photo of الملك يهنئ الرئيس القبرصي الجديد: “متمنياتنا لكم بكامل التوفيق في مهامكم”

الملك يهنئ الرئيس القبرصي الجديد: “متمنياتنا لكم بكامل التوفيق…

2023-02-16 / 19:53
Photo of الرباط.. بركة يتباحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

الرباط.. بركة يتباحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار…

2023-02-16 / 19:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق