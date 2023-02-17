الوضع الصحي لحكيمي …”سان جيرمان” يصدر بيان

هبة بريس _ الرباط

يعاني الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جرمان الفرنسي، إصابة في عضلة الساق الخلفية، وسيغيب بالتالي عن مباراة فريقه ضد ليل في الدوري المحلي، كما أعلن نادي العاصمة الفرنسية الجمعة، 17 فبراير 2023.

وقال سان جرمان في بيان بأن حكيمي: “يعاني من مشكلة في العضلة الخلفية للساق اليسرى وسيخضع للعلاج في الأيام المقبلة”.

وكان حكيمي خرج في نهاية الشوط الاول من مباراة باريس سان جرمان ضد بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا (صفر-1) الثلاثاء الماضي، على ملعب بارك دي برانس.

ولعب حكيمي دورا رئيسا في بلوغ منتخب بلاده نصف نهائي مونديال قطر 2022، في إنجاز إفريقي وعربي غير مسبوق.

في المقابل، يحوم الشك حول مشاركة قائد الفريق قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس لإصابة في فخذه، على أن ي بت في مصير مشاركته من عدمها السبت

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