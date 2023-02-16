هزة ارضية بالدريوس
الصورة تعبيرية

سوريا.. هزتان ارتداديتان تضربان إدلب واللاذقية

2023-02-16 / 23:07
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هبة بريس- وكالات

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن هزتين ارتداديتين ضربتا شمال غرب إدلب وشمال غرب اللاذقية، مساء الخميس.

وأفاد المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، بوقوع هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر شمال غرب إدلب عند الساعة 22:47 بالتوقيت المحلي، وعلى خط عرض 36.11 وخط الطول 35.99 وعمق 18.8 كيلومترا.

كما ذكر المركز في بيان آخر أن هزة ارتدادية بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال غرب اللاذقية، بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 23:17 بالتوقيت المحلي.

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على خط عرض 35.94 وطول 35.56 وعمق 46 كيلومترا.

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