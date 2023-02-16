الجيش الملكي يفوز على اتحاد تواركه ويتأهل لثمن نهائي كأس العرش 

2023-02-16 / 21:52
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هبة بريس

تأهل فريق الجيش الملكي إلى ثمن نهائي كأس العرش لكرة القدم، عقب تفوقه على اتحاد تواركة بعد الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية (5-3)، اليوم الخميس 16 فبراير، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم سدس عشر النهائي.

وانتهى الوقت القانوني والإضافي لهذه المواجهة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وسجل هدفي الجيش الملكي زين الدين دراك (د 35) و مصطفى صهد (د 101)، فيما وقع لاتحاد تواركة أمين زحزوح (د 73) و سيمون ديديو (د 118).

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