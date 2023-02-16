على صفحتها ب”تويتر”.. “البريميرليغ” تنشر خريطة المغرب كاملة

2023-02-16 / 19:40
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هبة بريس - القسم الرياضي

نشرت الصفحة الرسمية للدوري الانجليزي لكرة القدم، بموقع “تويتر”، صورة للقارة الإفريقية تضمنت خريطة المغرب كاملة.

ونشرت الصفحة، أسماء اللاعبين الأفارقة، الممارسين في الدوري الإنجليزي وضمنها خريطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها.

ولقيت تغريدة صفحة “البريميرليغ” تفاعلا واسعا من قبل النشطاء الذين شاركوها بشكل واسع، وأبدلوا إعجابهم بها.

هذا ويعرف الدوري الإنجليزي، متابعة كبيرة من قبل المغاربة، خاصة المباريات التي تعرف مشاركة أندية بها لاعبين مغاربة.

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