المغربي ياسين بونو

“عملاق الدوري الإنجليزي” يرغب في ضم الحارس المغربي بونو

2023-02-16 / 14:39
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هبة بريس _ رياضة

كشفت تقارير صحافية أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يخططون لتقديم عرض جديد من أجل ضم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الفريق الإنجليزي كان قد أجرى مفاوضات أولية مع إشبيلية لضم بونو في الشهر الماضي، لكن النادي الإسباني تجاهل اتصالات مانشستر.

وأبرزت الصحيفة البريطانية، أن مسؤولي مانشستر يخططون لتقديم عرض جديد من أجل التعاقد مع بونو، خلال الميركاتو القادم.

يشار إلى أن عقد بونو مع إشبيلية، سينتهي في عام 2025، في وقت يسعى فيه مانشستر يونايتد لحسم صفقة الحارس المغربي، لتعويض رحيل دافيد دي خيا، الذي سيغادر صفوف “الشياطين الحمر” بعد نهاية عقده في يونيو المقبل

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