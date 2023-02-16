برشيد ..ضبط “لحوم و مواد غذائية” فاسدة بمستودعات غير مرخصة

2023-02-16 / 11:27
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تشن سلطات برشيد في الآونة الأخيرة سلسلة من الحملات تهم مراقبة عدد من المحلات التجارية و المستودعات و ذلك في ظل موجة الغلاء و اقتراب شهر رمضان الكريم.

و في هذا الصدد، تمكنت سلطات برشيد بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية من ضبط كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة و التي كانت موجهة للاستهلاك بإحدى محلات الجزارة و تفوق كميتها 500 كيلوغرام.

كما تم ضبط عدد من المواد الغذائية الفاسدة و المنتهية الصلاحية بإحدى مستودعات التخزين غير المرخصة بأحد أحياء المدينة، و قد تم حجز كل المواد المشكوك في أمرها مع تحرير محضر بحق مستغلي تلك المحلات و عرضها على أنظار النيابة العامة المختصة.

*الصورة من الأرشيف

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