قبل المباراة الودية.. الاتحاد البرازيلي: “المغرب خصم من العيار الثقيل”

هبة بريس

اعتبر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن المنتخب المغربي، الذي سيواجه البرازيل وديا يوم 25 من الشهر المقبل “خصم من العيار الثقيل” سيؤشر على انطلاقة جديدة لكرة القدم البرازيلية.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان “إنها بداية دورة جديدة لكرة القدم البرازيلية. مع انطلاقة بظهور فريقنا أمام خصم من العيار الثقيل، المغرب ، الذي وصل إلى نصف نهائي مونديال قطر العام الماضي”.

بالنسبة لرئيس الاتحاد البرازيلي، إدنالدو رودريغيز، وفقا للبيان الصحفي، “سيكون اختبارًا جيدًا للنخبة البرازيلية. وبالتأكيد يتعلق الأمر بمباراة ستثير اهتمام الجماهير البرازيلية”.

ويخوض المنتخب البرازيلي لكرة القدم أول مباراة ودية له في عام 2023 يوم 25 مارس على ملعب ابن بطوطة بطنجة، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها المنتخب البرازيلي بالمغرب، حسب الاتحاد البرازيلي للعبة.

وبالمناسبة ذاتها، قدم الاتحاد البرازيلي عرضًا موجزًا عن ملعب طنجة ، الذي تم افتتاحه رسميًا في أبريل 2011 والذي يتسع لـ 65000 متفرج. ويضيف المصدر ذاته “أصبح معروفًا لدى البرازيليين بعد استضافته لكأس العالم للأندية” ، التي شهدت مشاركة أشهر فريق برازيلي، فلامنغو.

وسيكون المدرب رامون مينيزيس ، الذي قاد منتخب البرازيل أقل من 20 عاما لاحراز كأس أمريكا الجنوبية الأحد الماضي، مسؤولا عن السيليساو ، حيث لم يتم تعيين مدرب جديد بعد.

بعد رحيل تيتي ، عقب إقصاء من دور ربع النهائي في قطر ، أثارت وسائل الإعلام البرازيلية وجود اتفاق سيُكشف لاحقًا مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، المدرب الحالي لريال مدريد ، للإشراف على المنتخب البرازيلي لمدة ثلاث سنوات.

وشدد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على أن المباراة ضد المغرب ستكون المباراة الودية الوحيدة في المواعيد المقبلة التي يحددها الفيفا للمباريات الودية.

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