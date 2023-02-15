الصحة العالمية تمدد حالة الطوارئ الصحية عالميا بسبب “جدري القردة”

2023-02-15 / 21:04
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هبة بريس - وكالات

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة تعتبر أن التفشي العالمي لمرض “جدري القردة” يبقى حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وكشف غيبريسوس عن عقد جلسة في 10 فبراير للجنة المختصة بفيروس “جدري القردة” و”استنتجت اللجنة أن عدوى الجدري لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عالمية وأنا وافقت على هذا الاستنتاج”.

وأشار إلى “التقدم المحرز في الحد من عدوى فيروس “جدري القردة” في العالم” وإلى “الانخفاض المستمر في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها”.

وأكد وجود تقارير عن حالات جديدة في أكثر من 30 دولة. وأعرب عن قلقه من عدم وجود معلومات كاملة عن الإصابات “في بعض المناطق”.

ونوه إلى أن منظمة الصحة العالمية “تواصل حث جميع البلدان على إبقاء مرض “جدري القردة” تحت المراقبة”.

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