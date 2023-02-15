زلزال تركيا وسوريا.. الPPS: نأمل أن يتجاوز الشعبان هذه المحنة بأسرع وقت

هبة بريس - الرباط

أعرب المكتبُ السياسي عن تعاطفه الصادق، ووجه تعازيه الحارة، إلى الشعبين الشقيقين، التركي والسوري، على إثر الزلزال المدمر الذي أصاب مدناً وقرىً تركية وسورية، مُخَلّفا، للأسف الشديد، ضحايا بالآلاف وخسائر مادية جسيمة.

وجاء في بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب “لايسع الحزب في هذه اللحظات العصيبة سوى أن يُعبر عن أمله في أن يتجاوز الشعبان التركي والسوري هذه المحنة بأسرعِ وقتٍ ممكن”

هذا وكانت منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا شهدت في 6 من الشهر الجاري زلزالين متتاليين بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

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