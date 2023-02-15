زلزال تركيا وسوريا.. الPPS: نأمل أن يتجاوز الشعبان هذه المحنة بأسرع وقت

2023-02-15 / 19:39
0
هبة بريس - الرباط

أعرب المكتبُ السياسي عن تعاطفه الصادق، ووجه تعازيه الحارة، إلى الشعبين الشقيقين، التركي والسوري، على إثر الزلزال المدمر الذي أصاب مدناً وقرىً تركية وسورية، مُخَلّفا، للأسف الشديد، ضحايا بالآلاف وخسائر مادية جسيمة.

وجاء في بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب “لايسع الحزب في هذه اللحظات العصيبة سوى أن يُعبر عن أمله في أن يتجاوز الشعبان التركي والسوري هذه المحنة بأسرعِ وقتٍ ممكن”

هذا وكانت منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا شهدت في 6 من الشهر الجاري زلزالين متتاليين بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هذا مجموع الأسئلة الكتابية للفرق النيابية خلال السنة التشريعية 2021 -2023

هذا مجموع الأسئلة الكتابية للفرق النيابية خلال السنة التشريعية…

2023-02-15 / 21:30
Photo of مسؤول إسباني: “المغرب بلد توأم حقيقي لبلدنا”

مسؤول إسباني: “المغرب بلد توأم حقيقي لبلدنا”

2023-02-15 / 21:01
Photo of الملك يتباحث مع الرئيس الغابوني في ليبروفيل

الملك يتباحث مع الرئيس الغابوني في ليبروفيل

2023-02-15 / 20:15
Photo of الشامي: “ادارات عمومية ” لا تنشر ولا تحين معلوماتها بكيفية منتظمة”

الشامي: “ادارات عمومية ” لا تنشر ولا تحين معلوماتها…

2023-02-15 / 16:04
Photo of لماذا يغطي ” بوريطة” على فضائح القنصل العام ل” برشلونة” وزبانيته

لماذا يغطي ” بوريطة” على فضائح القنصل العام ل”…

2023-02-15 / 13:48
Photo of “الملك” يهنئ رئيس جمهورية صربيا بالعيد الوطني لبلاده

“الملك” يهنئ رئيس جمهورية صربيا بالعيد الوطني لبلاده

2023-02-15 / 12:13
Photo of تحركات المغرب بإفريقيا ..”توطيد للعلاقات” و “مواجهة مشتركة للتحديات”

تحركات المغرب بإفريقيا ..”توطيد للعلاقات” و “مواجهة مشتركة للتحديات”

2023-02-15 / 09:31
Photo of نيويورك .. تسليط الضوء على سياسة المغرب في تدبير المياه

نيويورك .. تسليط الضوء على سياسة المغرب في تدبير…

2023-02-14 / 22:51
Photo of أوزين: المغرب بمؤسساته سيبقى سدا منيعا في مواجهة المناورات المكشوفة

أوزين: المغرب بمؤسساته سيبقى سدا منيعا في مواجهة المناورات…

2023-02-14 / 21:57
Photo of رئيس جمهورية جزر القمر يستقبل الحافظي ويرحب بالتعاون المثمر بين البلدين

رئيس جمهورية جزر القمر يستقبل الحافظي ويرحب بالتعاون المثمر…

2023-02-14 / 21:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق