ج_ثة مجهولة الهوية معلقة بحبل تستنفر سلطات سطات

2023-02-15 / 17:28
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

خلف خبر العثور على جثة مجهولة الهوية معلقة بشجرة بالمدخل الشمالي لمدينة سطات ظهر اليوم الأربعاء، ( خلف) حالة من الاستنفار بين مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، الذين انتقلوا إلى عين المكان لمعاينتها واتخاذ الاجراءات القانونية.

وقد علمت هبة بريس من مصادرها، أن المحققين قاموا بتفتيش ملابس الضحية في محاولة منهم لتحديد هويته دون التوصل إلى نتيجة، في انتظار الكشف عن نتائج التشريح الطبي لعلها تساعد في مجريات التحقيق.

هذا وبعد القيام بمسح كامل لمحيط المكان وأخذ العينات التي من شأنها أن تفيد في التحقيقات الجارية، تم اجلاء جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني تمهيدا لعرضها على الطبيب الشرعي بتعليمات من النيابة العامة المختصة لتحديد أسباب الوفاة.

ويذكر، أن ظاهرة تسجيل حالات من هذا القبيل لضحايا من مختلف الأعمار، باتت تعرف وثيرة مرتفعة هنا باقليم سطات، مما يتطلب تدخلا عاجلا وفق مقاربة تروم الحد منها ومعالجتها من جذورها بتظافر جهود كافة المتدخلين لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء ذلك.

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