“البنزرتي” يستبعد حارس فريقه الجزائري بسبب صلاة الجمعة

استبعد مدرب مولودية الجزائر، فوزي البنزرتي، حارس المرمى، فريد شعال، من التشكيلة الأساسية للفريق أمام شبيبة الساورة، يوم أمس، بسبب أدائه لصلاة الجمعة.

وقال موقع “فوت 22” الجزائري، إن البنزرتي استبعد حارس مرمى الفريق من التشكيلة الأساسية التي واجهت شبيبة الساورة، بسبب خروجه من الفندق لأداء صلاة الجمعة بالمسجد.

وأثيرت ضجة على نطاق واسع في وسائل الإعلام الجزائرية والعربية، بعد التصريحات التي أدلى بها المدرب التونسي فوزي البنزرتي، للكشف عن أسباب استبعاد حارس مرمى فريقه مولودية الجزائر.

وأكد البنزرتي صحة ما تردد في الصحف والمواقع الجزائرية في الأيام القليلة الماضية، بشأن معاقبته لحارسه الأول فريد شعال، من مباراة الجولة الأخيرة، بسبب إصرار صاحب الـ28 عاما، على تأدية شعائر صلاة الجمعة في جامع المدينة، بدلا من أداء الصلاة مع اللاعبين في المسجد الخاص داخل الفندق، الأمر الذي شكل صدمة للرأي العام في الجزائر.

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