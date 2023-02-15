ارتفاع طلبات اللجوء إلى سويسرا بأزيد من 64% سنة 2022

2023-02-15 / 10:19
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هبة بريس _ وكالات

قالت أمانة الدولة للهجرة بسويسرا إنها تلقت 24511 طلب لجوء في العام 2022، دون احتساب الأوكرانيين المؤهلين منذ اندلاع الحرب في بلادهم للحصول على وضع حماية خاص في سويسرا.

ويمثل هذا الرقم، حسب موقع (سويس. أنفو) زيادة بنسبة 64.2 في المائة مقارنة بالعام السابق، كما أنه من المتوقع أن يصل عدد طلبات اللجوء الجديدة إلى 27000 في العام 2023.

وهناك عدة عوامل تفسر هذا الارتفاع في عدد طلبات اللجوء، من بينها سهولة السفر بعد رفع مختلف البلدان معظم القيود التي فرضت على حركة الأشخاص من أجل التعامل مع تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

في الوقت نفسه، أدى الوباء إلى إضعاف العديد من الاقتصادات في البلدان الأصلية وبلدان عبور اللاجئين والمهاجرين، حسبما ذكرت أمانة الدولة للهجرة في بيان أصدرته أول أمس الاثنين. يضاف إلى ذلك ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي دفع المزيد من الأشخاص إلى الهجرة.

وكانت أفغانستان الدولة الأكثر تمثيلا بين طالبي اللجوء، حيث وصلت أعدادهم إلى 7054 طالب وطالبة لجوء. كما قدمت أعداد كبيرة من طالبي وطالبات اللجوء من تركيا وإريتريا.

وتفيد الأرقام بأن أقل من ثلث طالبي اللجوء تحصلوا على الحماية في المقام الأول (30.6 بالمائة في العام 2022 مقارنة بـ 37 بالمائة في 2021)، كما ظلت آلاف الطلبات معلقة.

وبحلول نهاية العام 2022، كانت سويسرا قد تلقت 74958 طلبا من لاجئين أوكرانيين من النساء والرجال يرغبون في الحصول على وضع الحماية الخاص من صنف “س”. وكان قد تم إقرار هذا التصريح الخاص في مارس 2022، بعد أقل من شهر من اندلاع الحرب، وبموجبه يسمح للأوكرانيين الفارين من الحرب بتخطي إجراءات اللجوء العادية ومنحهم الحق في الإقامة والعمل في سويسرا.

وتقول أمانة الدولة للهجرة إن الغالبية العظمى من طلبات الحصول على تصريح الإقامة من فئة “اس” (72.611) كانت ناجحة.

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