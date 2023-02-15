طقس الأربعاء ..رياح وأمطار متفرقة

2023-02-15 / 09:06
0

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، ومصحوبا بصقيع أو جليد محلي.

كما يرتقب أن تكون الأجواء ممطرة بكل من وسط البلاد والجنوب-الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية ومرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة وكذا بالسهول الشمالية.

وستكون السماء غائمة مع نزول أمطار متفرقة بباقي المناطق الشمالية للبلاد والريف ومنطقة السايس وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن نزول تساقطات ثلجية كثيفة بقمم مرتفعات الأطلس التي يفوق علوها 1200 متر.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 03 درجات بمرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 03 و 08 درجات بكل من الريف وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 12 و 16 درجة بالقرب من السواحل وبسهول المحيط الأطلسي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 08 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا وسط البلاد وغرب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل وسيكون محليا هائجا خلال المساء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصديقي: المضاربون يرفعون أسعار الخضر

الصديقي: المضاربون يرفعون أسعار الخضر

2023-02-15 / 11:14
Photo of مراقبة الباعة بالأسواق.. طريقة ناجعة لكبح الغلاء أم نهج لسياسة “الحيط القصير” ؟

مراقبة الباعة بالأسواق.. طريقة ناجعة لكبح الغلاء أم نهج…

2023-02-14 / 23:32
Photo of طنجة.. القبض على 4 أشخاص بينهم امرأة سرقوا صيدلية تحت التهديد بالسلاح الأبيض

طنجة.. القبض على 4 أشخاص بينهم امرأة سرقوا صيدلية…

2023-02-14 / 22:07
Photo of اللجنة الاقليمية لمراقبة الأسعار بإفران تواصل جولات المراقبة بالأسواق والمحلات التجارية

اللجنة الاقليمية لمراقبة الأسعار بإفران تواصل جولات المراقبة بالأسواق…

2023-02-14 / 19:58
Photo of عودة وفرة الحليب بمحلات البقالة تطمئن المغاربة

عودة وفرة الحليب بمحلات البقالة تطمئن المغاربة

2023-02-14 / 19:32
Photo of هل تلاعب الفاعل الإسباني للنقل الحضري بكبريات مدن المغرب بالمال العام?

هل تلاعب الفاعل الإسباني للنقل الحضري بكبريات مدن المغرب…

2023-02-14 / 19:09
Photo of الصديقي يزور سوق الجملة بانزكان ويجتمع بمهنيي تصدير الخضر والفواكه

الصديقي يزور سوق الجملة بانزكان ويجتمع بمهنيي تصدير الخضر…

2023-02-14 / 18:18
Photo of اكادير : مطالب برفع ضرر ناتج عن محلات ل ” الحدادة”

اكادير : مطالب برفع ضرر ناتج عن محلات ل…

2023-02-14 / 17:19
Photo of البيضاء .. تأجيل جلسة الحكم في قضية “شبكة الرمال”

البيضاء .. تأجيل جلسة الحكم في قضية “شبكة الرمال”

2023-02-14 / 16:52
Photo of صفرو.. توزيع حافلات للنقل المدرسي لفائدة الجماعات الترابية

صفرو.. توزيع حافلات للنقل المدرسي لفائدة الجماعات الترابية

2023-02-14 / 15:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق