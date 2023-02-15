طقس الأربعاء ..رياح وأمطار متفرقة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، ومصحوبا بصقيع أو جليد محلي.

كما يرتقب أن تكون الأجواء ممطرة بكل من وسط البلاد والجنوب-الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية ومرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة وكذا بالسهول الشمالية.

وستكون السماء غائمة مع نزول أمطار متفرقة بباقي المناطق الشمالية للبلاد والريف ومنطقة السايس وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن نزول تساقطات ثلجية كثيفة بقمم مرتفعات الأطلس التي يفوق علوها 1200 متر.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 03 درجات بمرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 03 و 08 درجات بكل من الريف وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 12 و 16 درجة بالقرب من السواحل وبسهول المحيط الأطلسي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 08 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا وسط البلاد وغرب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل وسيكون محليا هائجا خلال المساء.

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