الصحة العالمية: زلزال تركيا هو أكبر كارثة طبيعية خلال قرن في أوروبا

2023-02-14 / 20:31
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هبة بريس - وكالات

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الزلزال الذي خلف أكثر من 35 ألف قتيل في تركيا وسوريا هو “أكبر كارثة طبيعية خلال قرن” تضرب بلدا واقعا في ما تعتبره منطقتها الأوروبية.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغه خلال مؤتمر صحافي “نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن ولا نزال نقيّم حجمها”.

وتضم منطقة أوروبا، بحسب تقسيمات منظمة الصحة العالمية، 53 دولة منها تركيا. أما سوريا، فتقع ضمن منطقة شرق المتوسط المجاورة.

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