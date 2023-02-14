حدث في مثل هذا اليوم (14 فبراير)🧐

هبة بريس

أحداث في مثل هذا اليوم 🤔 14 فبراير

🕒273 – موت القديس فالنتين بقطع الرأس

🕒1804 – كاراجورجي يقود أول انتفاضة صربية ضد الدولة العثمانية.

🕒1859 – أوريغون تصبح الولاية رقم 33 من الولايات المتحدة الأمريكية.

🕒1876 – ألكسندر غراهام بيل يسجل براءة اختراع الهاتف.

🕒1878 – السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يحل البرلمان بعد أقل من عام على إنشاءه، ولم تعد الحياة البرلمانية إلا بعد ثلاثون عامًا بعد انقلاب عام 1908.

🕒1879 – بدء «حرب الباسيفيكي» وذلك عندما احتلت القوات التشيلية مدينة «أنتوفاغستا» البوليفية.

🕒1899 – الكونغرس الأمريكي يوافق على استعمال آلات التصويت في الانتخابات الاتحادية.

🕒1900 – 20000 من القوات البريطانية تغزو «دولة أورانج الحرة» في جنوب أفريقيا وذلك أثناء حرب البوير الثانية.

🕒1905 – زلزال في جزر أندريانوف بألاسكا بقوة 7.3 على مقياس ريختر، وهو واحد من أكبر الزلازل في الولايات المتحدة.

🕒1908 – انتخاب محمد فريد زعيمًا للحزب الوطني المصري خلفًا لمصطفى كامل.

🕒1912 –

ولاية أريزونا تصبح الولاية 48 من الولايات المتحدة الأمريكية.

تدشين أول غواصة تعمل بالديزل في غروتون بولاية كونيتيكت.

🕒1918 – الاتحاد السوفيتي يتبنى العمل بالتقويم الغريغوري.

🕒1943 –

وقوع معركة ممر قصرين عندما قام فيلق أفريقيا الألماني بقيادة إرفين رومل بالهجوم على دفاعات قوات الحلفاء في تونس.

تحرير روستوف بروسيا وذلك بالسنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

🕒1944 – ثورة في جاوة على اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية.

🕒1945 –

سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الأمريكي يبدآن القصف الحارق لدريسدن عاصمة مقاطعة ساكسونيا الألمانية.

الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يستقبل ملك السعودية عبد العزيز آل سعود على متن المدمرة الأمريكية «كوينزي» في البحيرات المرة في مصر، وبهذا اللقاء قاما بتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

🕒1946 –

إزاحة الستار عن إينياك، وهو أول حاسب إلكتروني متعدد الأغراض في جامعة بنسلفانيا.

تأميم بنك إنجلترا.

🕒1949 –

إعدام يوسف سلمان يوسف وثلة من رفاقه من مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي.

انعقاد أول اجتماع للكنيست الإسرائيلي.

🕒1956 – الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف ينتقد سلفه جوزيف ستالين ويندد بجرائمه أمام مؤتمر الحزب الشيوعي السوفييتي.

🕒1958 – العراق والأردن يتحدان في اتحاد قومي أطلق عليه الاتحاد العربي الهاشمي.

🕒1979 – متطرفون يختطفون السفير الأمريكي في أفغانستان أدولف دوبس الذي لقي حتفه لاحقًا في معركة بين الشرطة وخاطفيه.

🕒1982 – إضراب عام شامل في الجولان السوري المحتل رفضًا لقرار الكنيست الاسرائيلي بضم هضبة الجولان وفرض القوانين الإسرائيلية عليها.

🕒1989 –

المرجع الديني روح الله الموسوي الخميني يصدر فتوى يهدر بها دم الكاتب سلمان رشدي وذلك بسبب روايته «آيات شيطانية».

شركة «يونيون كاربايد» توافق على دفع مبلغ 470 مليون دولار كتعويض للحكومة الهندية لتسببها بكارثة بوبال.

🕒2002 – دولة البحرين تتخذ اسم مملكة البحرين، وتغير لقب الحاكم من أمير إلى ملك.

🕒2005 – اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري بتفجير سيارته في بيروت.

🕒2006 – حراس المسجد الأقصى يفشلون محاولة تسلل أربعة من المتطرفين اليهود إلى المسجد في ساعات متأخرة من الليل، حيث كانوا يحفرون في مقبرة الرحمة محاولين الوصول إليه.

🕒2009 – الإمارات العربية المتحدة ترفض إصدار تأشيرة دخول للاعبة كرة المضرب الإسرائيلية شاهار بير لتشارك في بطولة سوني ايريكسون المقامة في إمارة دبي.

🕒2011 – بدء الاحتجاجات الشعبية في البحرين.

🕒2015 – العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تشهد عدة هجمات تخلف 3 قتلى بينهم المشتبه فيه، و5 جرحى أثناء ندوة بحضور السفير الفرنسي وصاحب الرسوم المسيئة للرسول محمد.

🕒2018 –

جاكوب زوما يستقيل من منصبه كرئيس لجنوب أفريقيا بعد ضغوط من البرلمان الجنوب أفريقي.

مقتل 17 شخصًا وإصابة 14 آخرين في حادثة إطلاق نار في مدرسة مارجوري ستونمان داغلاس في بلدة باركلاند بِفلوريدا.

🕒2019 – مقتل 46 عُنصرًا على الأقل من قُوَّات الأمن الهنديَّة في تفجيرٍ انتحاريّ على مقرُبةٍ من بولواما في المنطقة التي تُديرها الهند من كشمير.

⭐مواليد 14 فبراير

🕒1483 – ظهير الدين بابر، مؤسس سلطنة مغول الهند.

🕒1602 – فرانشيسكو كافالي، ملحن إيطالي.

🕒1766 – توماس مالتوس، اقتصادي بريطاني.

🕒1818 – فريدريك دوغلاس، كاتب أمريكي وأحد دعاة التحرير من العبودية.

🕒1819 – كروستوفر شولز، صحفي ومخترع أمريكي.

🕒1824 – وينفيلد سكوت هانكوك، ضابط في الجيش الأمريكي.

🕒1869 – تشارلز ويلسون، عالم فيزياء اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927.

🕒1895 – ماكس هوركهايمر، فيلسوف وعالم اجتماع ألماني.

🕒1898 – فريتز زفيكي، عالم فيزياء وفلك سويسري.

🕒1902 – ثيلما ريتر، ممثلة أمريكية.

🕒1904 – هرتا كوسينن، سياسية فنلندية.

🕒1913 – جيمي هوفا، زعيم اتحاد عمال أمريكي.

🕒1916 – مارسيل بيجار، جنرال فرنسي.

🕒1917 – هيربرت هاوبتمان، عالم رياضيات أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1985.

🕒1927 – سيزو كاتو، ممثل أداء صوتي ياباني.

🕒1937 – سهير البابلي، ممثلة مصرية.

🕒1939 – يوجين فاما، اقتصادي أمريكي.

🕒1941 – دونا شلالا، أكاديمية ووزيرة أمريكية.

🕒1942 – مايكل بلومبيرغ، رجل أعمال وسياسي أمريكي.

🕒1945 – هانز آدم الثاني، أمير ليختنشتاين.

🕒1951 – كيفن كيغان، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

🕒1954 – كوهيه تاناكا، ملحن ياباني.

🕒1955 – طلعت زين، ممثل ومغني مصري.

🕒1957 – سهام إبراهيم، مغنية سورية.

🕒1961 – لطيفة، مغنية تونسية.

🕒1963 – سودابة أميني، شاعرة إيرانية.

🕒1967 – مارك روته، سياسي هولندي.

🕒1969 – فاطمة الحوسني، ممثلة إماراتية.

🕒1970 –

محمد الأمير، ممثل كويتي.

سايمون بيج، ممثل بريطاني.

🕒1971 –

تومي دريمر، مصارع أمريكي.

بيج دادي في، مصارع أمريكي.

🕒1972 –

أغادير السعيد، ممثلة سعودية.

نجوى نمري، مغنية وممثلة إسبانية من أصل أردني.

🕒1981 – ماتيو بريغي، لاعب كرة قدم إيطالي.

🕒1982 – عامر شفيع، لاعب كرة قدم أردني.

🕒1982 – جون هالز، لاعب كرة قدم إنجليزي.

🕒1983 – بكاري سانيا، لاعب كرة قدم فرنسي.

🕒1984 – حامد النموشي، لاعب كرة قدم تونسي.

🕒1985 –

كريمة أدبيب، ممثلة إنجليزية من أصل مغربي.

فيليب سينديروس، لاعب كرة قدم سويسري.

🕒1986 – كانغ مين سوو، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.

🕒1987 –

إدينسون كافاني، لاعب كرة قدم أوروغواياني.

ديفيد ويتير، لاعب كرة قدم إنجليزي.

🕒1988 – أنخل دي ماريا، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

🕒1989 – آدم ماتوتشيك، لاعب كرة قدم بولندي.

🕒1992 –

فريدي هايمور، ممثل إنجليزي.

كريستيان إريكسن، لاعب كرة قدم دنماركي.

⭐شخصيات رحلوا في مثل هذا اليوم

🕒1779 – جيمس كوك، مستكشف إنجليزي.

🕒1943 – ديفيد هيلبرت، عالم رياضيات ألماني.

🕒1944 – حسين الدندن، فقيه جعفري وشاعر سعودي.

🕒1961 – زكريا أحمد، ملحن مصري.

🕒1976 – سيد النقشبندي، منشد ديني مصري.

🕒1979 –

فكري باشا أباظة، أديب وصحفي مصري.

أدولف دوبس، سفير الولايات المتحدة لدى أفغانستان.

🕒1981 – شفيق نور الدين، ممثل مصري.

🕒1985 – فرانسيسكو تامايو تيبيس، عالم نبات فنزويلي.

🕒1996 – بوب بيزلي، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

🕒2002 – ناندور هيديكوتي، لاعب ومدرب كرة قدم هنغاري.

🕒2005 – رفيق الحريري، رئيس وزراء لبناني.

🕒2016 – محمد المختار المهدي، عالم أزهري مصري.

🕒2017 – نجاح أديب الساعاتي، أوَّل صيدلانيّة تتخرَّج من الجامعة السورية.

🕒2019 – غسان جبري، مخرج سوري.

🕓2021 – عباس الجنابي، إعلامي وشاعر عراقي.

🕒2021 –

مريد البرغوثي، شاعر وأديب فلسطيني.

كارلوس منعم، سياسي أرجنتيني شغل منصب رئيس جمهورية بلاده.

🛸 أعياد ومناسبات

♥️عيد الحب.

♥️يوم الحداد الوطني في المكسيك.

♥️يوم الميثاق في البحرين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0