صندوق مغربي يتطلع لمزيد من الاستثمارات التكنولوجية في إسرائيل

2023-02-14 / 10:51
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هبة بريس _ وكالات

قال ياسر بياز الرئيس التنفيذي لصندوق (يو.إم.6.بي فنتشرز) المغربي اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يتطلع لتوسعة محفظته في إسرائيل.

واستثمر الصندوق بالفعل في شركتين ناشئتين إسرائيليتين من بين 18 استثمارا قام بها على مستوى العالم.

وقال بياز خلال زيارة لإسرائيل لحضور قمة “أور كراود” للمستثمر العالمي في القدس هذا الأسبوع: “ندرس صفقتين أخريين ونتوسع في البحث”.

وأضاف: “الأمر المؤكد هو أننا نواصل دراسة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية”.

وتابع أن الصندوق يتطلع للاستثمار في التكنولوجيا العميقة على وجه التحديد في قطاعات مثل الزراعة والأغذية وتكنولوجيا المناخ والتخمير الدقيق.

وأردف: “عندما تكون في مجال التكنولوجيا العميقة، فإن إسرائيل لا غنى عنها”، مضيفا أنه يجري محادثات أيضا مع هيئة الابتكار الإسرائيلية الحكومية لتعزيز إسهامات شركته.

وبياز ضمن وفد من شركات تكنولوجيا مغربية يضم شركات ناشئة تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الصناعي والطائرات المسيرة والميتافيرس والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تكنولوجيات اللياقة البدنية والتدريب والموارد البشرية والعقارات.

وذكر أن إسهامات شركته تلقت دفعة من اتفاقات أبراهام الموقعة عام 2020 لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب.

وقال: “الاقتصاد قبل السياسة. نحاول فتح الطريق أمام المزيد من الشركات الناشئة للتعاون عبر الحدود… ونحاول أن نرى كيف يمكننا دفع التعاون والاستثمارات في جميع أنحاء المنطقة”.

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