ليفربول يستفيق من كبوته ويهزم إيفرتون في الديربي

هبة بريس _ رياضة

استفاق نادي ليفربول من كبوته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتفوق على غريمه التقليدي إيفرتون في ديربي “الميرسيسايد”، الاثنين، بهدفين نظيفين.

وفي المباراة التي أقيمت في الجولة الـ 23 من الدوري، على أرضية ميدانه، نجح ليفربول في أخذ الأقدمية في الشوط الأول من هجمة مرتدة قادها الأوروغوياني داروين نونيز الذي انطلق بسرعة عالية ثم مرر كرة على طبق من ذهب إلى النجم المصري محمد صلاح، ليسكنها الشباك بلمسة ذكية في الدقيقة 36.

وأكد ليفربول تفوقه بهدف ثان أحرزه الهولندي كودي جاكبو بعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني مترجما عرضية مثالية من ألكساندر أرنولد، ليوقع على أول أهدافه مع الريدز.

وبهذا الفوز وضع ليفربول حدا لنتائجه الكارثية، إذ تعرض الفريق لثلاث هزائم وتعادل وحيد في آخر 4 جولات، كما أنه ودع مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بخسارته أمام برايتون بهدفين لواحد الشهر الفائت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 32 نقطة وصعد إلى المركز التاسع، فيما ظل إيفرتون يقبع في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير بـ 18 نقطة.

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