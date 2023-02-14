ليفربول يستفيق من كبوته ويهزم إيفرتون في الديربي

2023-02-14 / 10:40
0
هبة بريس _ رياضة

استفاق نادي ليفربول من كبوته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتفوق على غريمه التقليدي إيفرتون في ديربي “الميرسيسايد”، الاثنين، بهدفين نظيفين.

وفي المباراة التي أقيمت في الجولة الـ 23 من الدوري، على أرضية ميدانه، نجح ليفربول في أخذ الأقدمية في الشوط الأول من هجمة مرتدة قادها الأوروغوياني داروين نونيز الذي انطلق بسرعة عالية ثم مرر كرة على طبق من ذهب إلى النجم المصري محمد صلاح، ليسكنها الشباك بلمسة ذكية في الدقيقة 36.

وأكد ليفربول تفوقه بهدف ثان أحرزه الهولندي كودي جاكبو بعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني مترجما عرضية مثالية من ألكساندر أرنولد، ليوقع على أول أهدافه مع الريدز.

وبهذا الفوز وضع ليفربول حدا لنتائجه الكارثية، إذ تعرض الفريق لثلاث هزائم وتعادل وحيد في آخر 4 جولات، كما أنه ودع مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بخسارته أمام برايتون بهدفين لواحد الشهر الفائت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 32 نقطة وصعد إلى المركز التاسع، فيما ظل إيفرتون يقبع في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير بـ 18 نقطة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of استعدادا ل”كان الأشبال” بالجزائر.. منتخب أقل من 17 سنة ينهزم وديا أمام أستراليا

استعدادا ل”كان الأشبال” بالجزائر.. منتخب أقل من 17 سنة…

2023-02-14 / 11:39
Photo of اسم جديد وبمشاركة 37 فريقا.. تفاصيل البطولة العربية للأندية 2023

اسم جديد وبمشاركة 37 فريقا.. تفاصيل البطولة العربية للأندية…

2023-02-13 / 22:15
Photo of اليويفا يعلن الوقوف دقيقة صمت قبل كل المباريات حدادا على ضحايا الزلزال

اليويفا يعلن الوقوف دقيقة صمت قبل كل المباريات حدادا…

2023-02-13 / 19:51
Photo of الزلزولي مطلوب في نادي تشيلسي

الزلزولي مطلوب في نادي تشيلسي

2023-02-13 / 18:51
Photo of إبعاد حكم فيديو عن الموقعة النارية بين “أرسنال” و”مان سيتي”

إبعاد حكم فيديو عن الموقعة النارية بين “أرسنال” و”مان…

2023-02-13 / 16:33
Photo of كأس العالم للسيدات.. معسكر تدريبي للبؤات الأطلس بتركيا

كأس العالم للسيدات.. معسكر تدريبي للبؤات الأطلس بتركيا

2023-02-13 / 16:15
Photo of على هذا النحو …السعودية تتحرك بقوة لاستضافة مونديال 2030

على هذا النحو …السعودية تتحرك بقوة لاستضافة مونديال 2030

2023-02-13 / 15:58
Photo of توني يتعرض لإساءات عنصرية بعد تسجيله هدفا ضد أرسنال

توني يتعرض لإساءات عنصرية بعد تسجيله هدفا ضد أرسنال

2023-02-13 / 11:00
Photo of كأس الكاف.. الجيش الملكي يتعادل مع بيراميدز المصري

كأس الكاف.. الجيش الملكي يتعادل مع بيراميدز المصري

2023-02-12 / 22:52
Photo of اهداف مباراة بيراميدز المصري والجيش الملكي 2-2

اهداف مباراة بيراميدز المصري والجيش الملكي 2-2

2023-02-12 / 22:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق