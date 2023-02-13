بعد وفاة 9 أشخاص.. غينيا تؤكد أول تفش لفيروس ماربورغ

2023-02-13 / 23:44
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هبة بريس - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية إن غينيا الاستوائية أكدت أول تفش لفيروس ماربورغ بها بعد وفاة ما لا يقل عن تسعة أشخاص في إقليم كي نتيم.

وقالت المنظمة في بيان “المزيد من التحقيقات جارية. تم نشر فرق متقدمة في المناطق المتضررة لتتبع المخالطين والعزل وتقديم الرعاية الطبية للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض”.

وأضافت أنه تم حتى الآن تسجيل تسع وفيات و16 حالة مشتبه بها ظهرت عليها أعراض تشمل:

ارتفاع درجة الحرارة
الإعياء
القيء المدمم
الإسهال

ويعتبر الفيروس شديد الخطورة. صنفته منظمة الصحة العالمية من مجموعة المخاطرة المُمرِضة والتي تتطلب المستوى الرابع من مكافئ الاحتواء.

ويمكن أن ينتقل الفيروس عبر أحد أنواع خفافيش الفاكهة أو يمكن أن ينتقل بين الأفراد عبر سوائل الجسم من خلال الجنس غير الآمن والجلد المتشقق.

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