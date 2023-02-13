إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات على متن شاحنة للنقل الدولي بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بميناء طنجة المتوسط مساء امس الاحد 12فبراير الجاري بتنسيق مع مصالح الجمارك من إحباط تهريب كمية من مخدر الشيرا متن شاحنة كان يتولى سياقتها مواطن مغربي.

وقد مكنت عملية التفتيش والمراقبة عبر جهاز لكشف بالأشعة (السكانير) من ضبط ما مجموعه 198 كيلوغرام من مخدر الشيرا ،ضبطت مخبأة بعناية داخل مقطورة السائق.

وقد تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن الامتدادات الوطنية والدولية لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.

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