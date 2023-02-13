اليويفا يعلن الوقوف دقيقة صمت قبل كل المباريات حدادا على ضحايا الزلزال

2023-02-13 / 19:51
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الإثنين الوقوف دقيقة صمت قبل كل مباراة بالمسابقات التابعة له خلال هذا الأسبوع، حدادا على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت الحدود التركية السورية.

وقبل المباريات المقررة خلال هذا الأسبوع في بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، أعلن اليويفا عن تفاصيل تكريم الضحايا في تعبير عن الدعم للمتضررين.

وسيسبق كل مباراة بالمنافسات الأوروبية الوقوف دقيقة صمت، كما سيجرى رفع لافتة تحمل عبارة :”نحن معكم” باللغتين التركية والعربية.

وذكر اليويفا في بيان أصدره اليوم الاثنين أنه يمكن ارتداء شارات سوداء، حسب تقدير الفرق والحكام.

وكان اليويفا قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتبرع بمبلغ 150 ألف يورو (160 ألف دولار) للاتحاد التركي لكرة القدم و50 ألف يورو أخرى لمنظمات تساعد في الإغاثة في حالات الكوارث.

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تعليق واحد

  1. مبادرة حميدة و محمودة كنا نتمنى أن تأخذ جامعة الكرة عندنا نفس المبادرة خلال هذا المونديالتو لكن مع كامل الأسف ليس هناك من أجل حكيم.
    هذا المونديالتو الذي تم فرضه علينا لأنه لا يرغب في تنظيمه أحد بل حتى القنوات التلفزيونية الأوروبية لا تقوم بنقله و لا حتى الحديث عن نتاءج مبارياته، إنه ملتقى ثانوي جدا و يكلف الدولة المستضيفة مصاريف كثيرة لا يتم استيفاؤها لا من المستشهرين و لا من البث التلفزي، عملية خاسرة 100% و مع ذلك تتشبث بها جامعة الكرة التي لا تستحق ان تحمل الصفة الملكية بالنظر إلى حجم فضيحة التذاكر التي لطخت انجاز الأسود في قطر

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