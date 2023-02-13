الزلزولي مطلوب في نادي تشيلسي

يستهدف تشيلسي، التعاقد مع المغربي الدولي عبد الصمد الزلزولي، لاعب وسط برشلونة المعار إلى أوساسونا.

ومن المقرر أن يعود الزلزولي إلى برشلونة، بعد انتهاء إعارته، علما بأنه يقدم أداء جيدا مع أوساسونا.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن أوساسونا يسعى لتجديد إعارة الزلزولي صاحب ال21 عاما.

وأضافت : “في حال موافقة برشلونة على رحيل الزلزولي عن طريق الإعارة أو البيع، سيواجه أوساسونا صعوبة في ضمه، بسبب اهتمام أندية أكبر بالحصول على خدماته”.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن تشيلسي يستهدف ضم الزلزولي في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تألقه في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن ينتظر أوساسونا حتى نهاية الموسم، لمعرفة ما إذا كان برشلونة سيعيد الزلزولي لصفوفه، أو سيتلقى العروض لضمه.

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