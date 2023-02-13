أخر الأخبار

الزلزولي مطلوب في نادي تشيلسي

2023-02-13 / 18:51
7

 

يستهدف تشيلسي، التعاقد مع المغربي الدولي عبد الصمد الزلزولي، لاعب وسط برشلونة المعار إلى أوساسونا.

ومن المقرر أن يعود الزلزولي إلى برشلونة، بعد انتهاء إعارته، علما بأنه يقدم أداء جيدا مع أوساسونا.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن أوساسونا يسعى لتجديد إعارة الزلزولي صاحب ال21 عاما.

وأضافت : “في حال موافقة برشلونة على رحيل الزلزولي عن طريق الإعارة أو البيع، سيواجه أوساسونا صعوبة في ضمه، بسبب اهتمام أندية أكبر بالحصول على خدماته”.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن تشيلسي يستهدف ضم الزلزولي في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تألقه في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن ينتظر أوساسونا حتى نهاية الموسم، لمعرفة ما إذا كان برشلونة سيعيد الزلزولي لصفوفه، أو سيتلقى العروض لضمه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اليويفا يعلن الوقوف دقيقة صمت قبل كل المباريات حدادا على ضحايا الزلزال

اليويفا يعلن الوقوف دقيقة صمت قبل كل المباريات حدادا…

2023-02-13 / 19:51
Photo of إبعاد حكم فيديو عن الموقعة النارية بين “أرسنال” و”مان سيتي”

إبعاد حكم فيديو عن الموقعة النارية بين “أرسنال” و”مان…

2023-02-13 / 16:33
Photo of كأس العالم للسيدات.. معسكر تدريبي للبؤات الأطلس بتركيا

كأس العالم للسيدات.. معسكر تدريبي للبؤات الأطلس بتركيا

2023-02-13 / 16:15
Photo of على هذا النحو …السعودية تتحرك بقوة لاستضافة مونديال 2030

على هذا النحو …السعودية تتحرك بقوة لاستضافة مونديال 2030

2023-02-13 / 15:58
Photo of توني يتعرض لإساءات عنصرية بعد تسجيله هدفا ضد أرسنال

توني يتعرض لإساءات عنصرية بعد تسجيله هدفا ضد أرسنال

2023-02-13 / 11:00
Photo of كأس الكاف.. الجيش الملكي يتعادل مع بيراميدز المصري

كأس الكاف.. الجيش الملكي يتعادل مع بيراميدز المصري

2023-02-12 / 22:52
Photo of اهداف مباراة بيراميدز المصري والجيش الملكي 2-2

اهداف مباراة بيراميدز المصري والجيش الملكي 2-2

2023-02-12 / 22:26
Photo of لاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور يشكر المغرب

لاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور يشكر المغرب

2023-02-12 / 21:01
Photo of “ساوثهامبتون” يقيل مدربه جونز بعد 15 هزيمة في الموسم

“ساوثهامبتون” يقيل مدربه جونز بعد 15 هزيمة في الموسم

2023-02-12 / 17:05
Photo of الوليد بن طلال يقدم مكافأة ضخمة للاعبي الهلال

الوليد بن طلال يقدم مكافأة ضخمة للاعبي الهلال

2023-02-12 / 15:45

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق