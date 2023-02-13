تارودانت : شخص ينهي حياة عمته والبحث جاري لتوقيفه

2023-02-13 / 13:35
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

اهتز دوار بوحمارة بالجماعة الترابية الكدية البيضاء اقليم تارودانت، على مأساة العثور على جثة سيدة في الستينيات من عمرها ببئر مهجور.

وقالت مصادر مطلعة، أن التحريات الأولية التي باشرتها مصالح المركز الترابي للدرك بسبت الكردان، توصلت أن مقترف الجريمة هو إبن أخ الضحية، متزوج وله أبناء، كان قد إختفى على الانظار بعد إكتشاف جثة عمته بالبئر .

وفي تفاصيل هذه الجريمة البشعة، فقد كان المشتبه فيه رفقة زوجته يقطنان رفقة الضحية، ولعل صراع دائر بين الطرفين حول الاراثة، جعل إبن أخيها يفكر في تصفيتها، بعدما قام بخنقها بواسطة قطعة قماش، قبل أن يتخلص منها في بئر مهجور مخصص لتصريف المياه العادمة من المنزل.

– كيف تم إكتشاف الجريمة

جرت العادة، أن يزور شقيق المشتبه فيه لمنزل العائلة، كلما كان في عطلة، فبعد الاتصال بالضحية عبر هاتفها بقيا مغلقا، وبعد الاتصال بشقيقه من أجل السؤال عن صحة عمته، كان الجواب دائما انها غير موجودة بالمنزل.

وبعد ان حامت الشكوك حول هذا الاختفاء المشبوه، حل أبن أخيها الى المنزل، وبدأ في السؤال من جديد عنها، فأخبره اخيه المشتبه فيه، انها سافرت عند اقارب لها، لكن للحظة تم اكتشاف غير ذلك، مما جعل الاخير يكرر الاسئلة على زوجة القاتل، والتي لم تجد مهربا من قول حقيقة ما وقع، وبعدها تم اخطار رجال الدرك والوقاية المدنية وتم العثور على الجثة بالبئر، وبعدها تم اعتقال زوجة الجاني للتحقيق معها، في حين تم تحرير مذكرة بحث في حق الجاني.

– رأي القانون في قاتل موروثه

نص المشرع المغربي في المادة 333 من مدونة الأسرة على أنه: “من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة، لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا”، وأضاف في الفقرة الثانية من نفس المادة “من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل هزة أرضية بإقليم الحسيمة

تسجيل هزة أرضية بإقليم الحسيمة

2023-02-12 / 10:31
Photo of الجديدة.. اعتداء شنيع على سائق حافلة للنقل الحضري

الجديدة.. اعتداء شنيع على سائق حافلة للنقل الحضري

2023-02-10 / 16:55
Photo of حريق يأتي على 40 طن من البصل ببرشيد.. والنيابة العامة تدخل على الخط

حريق يأتي على 40 طن من البصل ببرشيد.. والنيابة…

2023-02-10 / 12:13
Photo of جريمة بشعة تهز بوجدور.. ق.تل شقيقه وأضرم النار في جث-ته

جريمة بشعة تهز بوجدور.. ق.تل شقيقه وأضرم النار في…

2023-02-10 / 10:10
Photo of أمن البيضاء يعثر على جث-ة بإحدى المحاجز البلدية في ظروف غامضة

أمن البيضاء يعثر على جث-ة بإحدى المحاجز البلدية في…

2023-02-08 / 14:59
Photo of “المخالفات المرورية” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من 6 ملايين درهم

“المخالفات المرورية” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من 6…

2023-02-07 / 19:52
Photo of جريمة بشعة تهز سوق الأربعاء.. خال وشقيقتان يقت.لان طفلا

جريمة بشعة تهز سوق الأربعاء.. خال وشقيقتان يقت.لان طفلا

2023-02-07 / 16:52
Photo of مرتيل.. مصرع شخصين في حادث اصطدام دراجة نارية بحائط

مرتيل.. مصرع شخصين في حادث اصطدام دراجة نارية بحائط

2023-02-06 / 17:46
Photo of مصرع شخصين وإصابة العشرات في انقلاب حافلة لنقل العمال قرب تطوان

مصرع شخصين وإصابة العشرات في انقلاب حافلة لنقل العمال…

2023-02-06 / 10:51
Photo of تركيا.. ق_تلى و وإصابات في حادث انقلاب حافلة

تركيا.. ق_تلى و وإصابات في حادث انقلاب حافلة

2023-02-05 / 12:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق