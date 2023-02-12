“وحيد خليلوزيتش” مرشح لقيادة منتخب البرازيل

هبة بريس _ رياضة

كشفت تقارير صحافية أن المدرب السابق للمنتخب المغربي، وحيد خليلوزيتش، تلقى اتصالًا من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من أجل التفاوض معه حول تعيينه مدربًا جديدًا لمنتخب “السامبا”.

وأوضحت صحيفة “دنيفني أفاز” البوسنية أنها تلقت تأكيدًا من وحيد، الذي قال: “صحيح، لقد تلقيت مكالمة هذا الصباح. تم إجراء أول اتصال. لا أعلم ماذا سيحدث بعد ذلك. كل شيء يحتاج إلى تقارب ملموس”.

وتابع: “في الفترة الماضية، تلقيت عروضًا من عدة منتخبات وطنية. سأفكر في أفضل شيء أفعله”.

ثم اختتم حديثه قائلًا: “بالنسبة للبرازيل، فمن المحتمل أن تعرفوا المزيد عنها في الأسبوع المقبل”.

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