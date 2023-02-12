وحيد خليلوزيتش

“وحيد خليلوزيتش” مرشح لقيادة منتخب البرازيل

2023-02-12 / 14:53
0
هبة بريس _ رياضة

كشفت تقارير صحافية أن المدرب السابق للمنتخب المغربي، وحيد خليلوزيتش، تلقى اتصالًا من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من أجل التفاوض معه حول تعيينه مدربًا جديدًا لمنتخب “السامبا”.

وأوضحت صحيفة “دنيفني أفاز” البوسنية أنها تلقت تأكيدًا من وحيد، الذي قال: “صحيح، لقد تلقيت مكالمة هذا الصباح. تم إجراء أول اتصال. لا أعلم ماذا سيحدث بعد ذلك. كل شيء يحتاج إلى تقارب ملموس”.

وتابع: “في الفترة الماضية، تلقيت عروضًا من عدة منتخبات وطنية. سأفكر في أفضل شيء أفعله”.

ثم اختتم حديثه قائلًا: “بالنسبة للبرازيل، فمن المحتمل أن تعرفوا المزيد عنها في الأسبوع المقبل”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “ساوثهامبتون” يقيل مدربه جونز بعد 15 هزيمة في الموسم

“ساوثهامبتون” يقيل مدربه جونز بعد 15 هزيمة في الموسم

2023-02-12 / 17:05
Photo of الوليد بن طلال يقدم مكافأة ضخمة للاعبي الهلال

الوليد بن طلال يقدم مكافأة ضخمة للاعبي الهلال

2023-02-12 / 15:45
Photo of “إسلام مخاشيف” يحتفظ بلقبه بعد نزال مثير

“إسلام مخاشيف” يحتفظ بلقبه بعد نزال مثير

2023-02-12 / 10:15
Photo of ريال مدريد يفوز على الهلال السعودي ويتوج بطلا لكأس العالم للأندية

ريال مدريد يفوز على الهلال السعودي ويتوج بطلا لكأس…

2023-02-11 / 22:07
Photo of فلامينغو البرازيلي يفوز على الأهلي المصري ويحقق المركز الثالث في مونديال الأندية

فلامينغو البرازيلي يفوز على الأهلي المصري ويحقق المركز الثالث…

2023-02-11 / 18:57
Photo of كرة القدم .. اجتماع بين الإدارة التقنية الوطنية ومسؤولين تقنيين بالفيفا

كرة القدم .. اجتماع بين الإدارة التقنية الوطنية ومسؤولين…

2023-02-11 / 16:06
Photo of بعد فشل الصفقة الأولى.. سان جيرمان يحسم موقفه من التعاقد مع زياش مستقبلا

بعد فشل الصفقة الأولى.. سان جيرمان يحسم موقفه من…

2023-02-11 / 15:12
Photo of كم ستكسب الفرق العربية من المشاركة في كأس العالم للأندية؟

كم ستكسب الفرق العربية من المشاركة في كأس العالم…

2023-02-11 / 09:51
Photo of الرجاء يحقق فوزا كاسحا على فايبرز الأوغندي

الرجاء يحقق فوزا كاسحا على فايبرز الأوغندي

2023-02-10 / 23:20
Photo of دوري الأبطال.. الزمالك المصري يسقط أمام بلوزداد الجزائري

دوري الأبطال.. الزمالك المصري يسقط أمام بلوزداد الجزائري

2023-02-10 / 22:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق