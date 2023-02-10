فاعلة جمعوية تجمع الكتب لمكتبة” القمر” بالناضور

2023-02-10 / 23:34
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هبة بريس : وجدة

أنشأ أحد المقاولين الشباب بالناظور “مكتبة القمر” بمدينة الناظور مساهمة منه في التنمية الثقافية، أمام افتقار المدينة لمكتبات عمومية كاملة التجهيز وانعدام المراجع والكتب والابحاث العلمية والأكاديمية التي تساهم في بناء المواطن الصالح.
وتقديرا لهذه المبادرة المحمودة، قامت جمعية رابطة الكتاب الشباب بالريف بدعم المكتبة بالكتب إيمانا بدور الكتاب والعلم والمعرفة في تخليق المجتمع و تطويره، وكذا الدور التشاركي لفعاليات المجتمع المدني، عبر إطلاق حملة واسعة لجمع الإصدارات والمنشورات في إطار التنمية الثقافية للإقليم.

وفي هذا الصدد صرحت زلفى أشهبون رئيسة جمعية الكتاب الشباب بالريف لموقع “هبة بريس”، ” المكتبة المذكورة انشأها مقاول شاب، بناها وجهزها بكل ما يلزمها من رفوف وطاولات وكراسي وكل المعدات، فيما يخص الكتب، كنت قد تواصلت مع صاحب المشروع لاشكره على الهدية القيمة التي قدمها للناظور، وأعربت عن استعدادي الدائم لمساعدته في اي شيء استطيع تقديمه.”

وأضافت كذلك، ” صاحب المشروع استفسرني عن الكتب وكيف يمكن توفيرها، أخبرته ان الوزارة تقدم الكتب، ويكفي مراسلتها، فكلفني بالمهمة، وبالفعل لم اكتف بالمراسلات بل زرت المؤسسات المعنية، على المستوى المحلي، ووضعنا طلبات لدعم المكتبة بالكتب او بمبالغ لشراء الكتب، ولكن لا احد اهتم لمراسلاتنا حتى الآن”.

كما ذكرت، “اشترينا كجمعية 100 كتاب قدمناها للمكتبة كبداية، اردنا منها التحفيز وتشجيع باقي المهتمين للتبرع، نشرنا اعلانا وخصصنا مكتبة الورياشي كمقر لوضع الكتب، بالفعل توصلنا بعدد منها تبرع بها عدد من الساكنة والكتاب، تشرفنا على ترتيبها في الصناديق وتسليمها لمكتبة القمر”.

وتضيف، “كما انخرط احد تجار الاقليم بالتبرع ب 50 كتابا، ثم انتقلنا نحو الرباط، وضعنا طلبنا لدى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، حيث توصلنا برد مؤسف مفاده أن الوزارة لا تتوفر على رصيد كتب للتبرع به، أما المكتبة الوطنية، منذ شتنبر الماضي استفسرنا عن مآل طلبنا وكان جوابهم انه لم يدرس بعد “.

ومن جهة أخرى، قالت رئيسة الجمعية بأنها توصلت من مجلس الجالية المغربية بالخارج، بثلاث صناديق بما مجموعه 106 كتابا من منشورات المجلس، ومن منظمة الاسيسيكو، توصلها بأربعة صناديق ممتلئة عن آخرها، كما توصلت بوعد من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا من طرف المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بالموافقة على الطلب في انتظار الإستلام قريبا، فيما أساتذة وباحثين وشعراء من ابناء الناظور في المهجر، منخرطون في هذه المبادرة، وعدوا بارسال الكتب.

وفي الأخير، أكدت زلفى أشهبون بأن الحملة مستمرة، ولازالت في اللائحة مؤسسات وضعنا طلباتنا على مكتبها ننتظر ردها، وهمنا هو تسريع وتقريب موعد فتح المكتبة التي ظهرت قبل سنة ولم تفتتح ابوابها أمام العامة بعد بسبب عدم توفر الكتب.

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