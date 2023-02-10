إيقاف مغربي مدى الحياة بعد تلاعبه بنتائج 135 مباراة للتنس

هبة بريس _ رياضة

اتخدت الوكالة الدولية للنزاهة في التنس قرار إيقاف اللاعب المغربي السابق يونس الرشيدي مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط متعلق بالرياضة بعد إدانته بالتلاعب في نتائج المباريات.

وجاء ذلك بعد أن قام الرشيدي البالغ من العمر 36 عاما بالتلاعب في نتائج 135 مباراة وهو أكبر عدد من المخالفات التي يرتكبها شخص واحد على الإطلاق.

وأشارت الوكالة المستقلة في بيان، إن اللاعب تورط في تلاعب بنتائج مباريات مع لاعبين جزائريين اثنين أوقفتهما الوكالة مؤخرا وتم الكشف عن الحالات بعد تحقيقات لسلطات إنفاذ القانون بالتعاون مع المسؤولين في بلجيكا.

وقالت ذات الجهة في نفس البيان : “أصدرت قاضية مستقلة هذا الحكم بعد أن تم إثبات كافة التهم واكتشاف 135 مخالفة فادحة وفرضت غرامة قدرها 34 ألف دولار إضافة إلى عقوبة الإيقاف مدى الحياة”.

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