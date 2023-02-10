الجديدة.. اعتداء شنيع على سائق حافلة للنقل الحضري

هبة بريس

تعرض سائق حافلة للنقل الحضري، باقليم الجديدة، يوم أمس الخميس لاعتداء شنيع من طرف 3 أشخاص مجهولي الهوية.

وحسب مصدر محلي، فتعود تفاصيل الواقعةالى دخول السائق في نقاش مع المعنيين بالأمر الذين كانوا على متن سيارة لنقل البضائع، بسبب الأسبقية في الطريق، قبل أن يترجلومن سيارتهم ويوقفوا السائق ويهاجموه بالضرب.

وأضاف ذات المصدر، أن المعنيين بالأمر، اعتدوا بالضرب على السائق، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية على عجل إلى عين المكان، حيث تم نقل السائق الى مصلحة المستعجلات لتلقي العلاجات اللازمة وفتح تحقيق للكشف عن هوية المعتدين وإيقافهم.

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