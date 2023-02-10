حريق يأتي على 40 طن من البصل ببرشيد.. والنيابة العامة تدخل على الخط

2023-02-10 / 12:13
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن الوكيل العام لدى استئنافية سطات، دخل على خط موضوع حرق مايقارب 40 طن من البصل بسوق الجملة بمدينة برشيد في ظروف غامضة.

وأكدت ذات المصادر، أن المحققين يسابقون الزمن لفك تفاصيل الواقعة التي خيمت على الوضع الاقتصادي بالمنطقة في ظل موجة الغلاء التي لامست كافة المواد الغذائية والاستهلاكية.

الحريق الذي اندلع بسوق الجملة بالمدينة وخلف خسائر كبيرة في كميات من البصل الموجهة للاستهلاك اليومي، خلف موجة هلع استنفرت لها مصالح الأمن ورجال الوقاية المدنية الذين انتقلوا إلى عين المكان حيث تمكنوا من اخماده.

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