الأسعار بمدينة الرباط.. الطماطم تصل ل15 درهما والدجاج يتجاوز 22 درهما

هبة بريس - الرباط

تواصل أسعار الخضر والفواكه والدواجن واللحوم، ارتفاعها يوما بعد آخر، متسببة في حالة من الاستياء والغضب العارمين بين المغاربة.

وفي مدينة الرباط، ارتفعت أسعار الخضر والفواكه مرة أخرى، حيث وصل سعر الطماطم إلى 15 درهما للكيلوغرام الواحد، وبلغ سعر البصل 13 درهما، و12 درهما بالنسبة لسعر البطاطس، وتراوحت أسعار الفلفل بين 8 و11 درهما، و8 دراهم بالنسبة لسعر الجزر.

وفيما يخص أسعار الفواكه، فقد بلغ سعر الموز 12 درهما، وتراوحت أسعار التفاع بين 15 و22 درهما، فيما تجاوزت أسعائ البرتقال 9 دراهم.

وواصلت أسعار الدجاج ارتفاعها، حيث تجاوز سعر الدجاج الحي 22 درهما، فيما تراوحت أسعار الدجاج المذبوع بين 36 و40 درهما، واستقرت أسعار البيض في 1.50 سنتيما.

وأمام هذه الارتفاعات، اضطر عدد من المواطنين إلى مقاطعة معظم المنتجات الغذائية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوضع حلول مستعجلة وواقعية وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

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