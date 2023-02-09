هل تستشعر الحيوانات مبكراً حدوث الزلازل؟

هبة بريس - وكالات

قيل مراراً إن الحيوانات قادرة على الشعور بما إذا كانت هناك كارثة على وشك الحدوث، وتنبيه البشر إلى خطر قادم.

أحد مقاطع الفيديو المتدولة بشكل كبير على الإنترنت تم التقاطه قبل الزلزال المأساوي الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص في جميع أنحاء تركيا وسوريا.

وتلتقط اللقطات سرباً من الطيور يتصرف بطريقة متقطعة وسريعة وهو يهبط على أغصان الأشجار، ويُزعم أنه تم التقاط المشاهد قبل لحظات من بدء الكارثة.

وقد تم نشر مقطع الفيديو على موقع (Reddit) بواسطة المستخدم (u / Solonik70) ، مع تسمية توضيحية تقول “الطيور تتصرف بشكل غريب قبل الزلزال في تركيا”، وحصل الفيديو على ملايين المشاهدات.

ويمكن رؤية الطيور، وهي تطير في دوائر وتنزل بشكل جماعي إلى الأشجار القريبة، مما يجعل رؤوس الأشجار سوداء عندما تتجمع معاً.

وأشار العديد من المعلقين إلى أن الحيوانات قادرة على الشعور بعلامات التحذير الصغيرة للكوارث، ولكن البشر لا يستطيعون ذلك ، تمامًا كما تعرف الحيوانات عندما تقترب العواصف وتأكل ما في وسعها قبل الانطلاق بعيداً عن العاصفة.

وبحسب ما ورد في مجلة “نيوزويك”، هناك إشارة إلى الحيوانات التي تستشعر الزلازل قبل حدوثها منذ آلاف السنين، مع أول ذكر مسجل لهذه الظاهرة يصف الفئران وأعراس البحر والثعابين، كما ورد أنها هاجرت إلى بر الأمان قبل عدة أيام من وقوع زلزال مدمر في اليونان عام 373 قبل الميلاد ، وفقا لتقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية .

قد لا يكون هذا بعيدًا عن الحقيقة، حيث وجدت دراسة واحدة عام 2020 نُشرت في مجلة (Ethology) أن الأبقار والكلاب والأغنام الموسومة إلكترونيًا في مزرعة إيطالية كانت “فائقة النشاط” قبل سبعة من الزلازل الثمانية الكبرى التي حدثت في مكان قريب، وكانت تتحرك باستمرار قبل 45 دقيقة من وقوع الزلزال

وقال مارتن ويكيلسكي، مدير معهد ماكس بلانك لسلوك الحيوان لصحيفة واشنطن بوست: “لدينا مؤشر جيد جدًا على أن الحيوانات تشعر حقًا بمسببات الزلازل.

ورصد باحثون أن الأبقار كانت “تتصلب” في البداية قبل حدوث الزلزال، وبعد ذلك تتوتر الكلاب، ثم تبدأ في النباح بجنون، وتتصرف الأغنام بغرابة، وبعد ذلك، تبدأ الأبقار في التصرف بجنون.

وقد تكون الحيوانات قادرة على اكتشاف موجات الصدمة التي تأتي قبل الموجات الأكثر قوة التي تسبب أضرار الزلزال .

ووصفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية كيف يتم إنتاج موجات “P” الأولية الأقل قوة عن طريق الزلزال أولاً ، حيث تنتقل بسرعة بعيدًا عن موقع الزلزال، تليها موجات “S” الثانوية الأكثر قوة.

ويُعتقد أن موجات P قد تكون ما تشعر به الحيوانات، ومع ذلك ، تصل موجات S عادة بعد أقل من دقيقة من الموجة P.

ووجدت أبحاث أخرى في هذا الموضوع أن الأدلة على قدرة الحيوانات على اكتشاف الزلازل غير حاسمة.

وأشارت مراجعة واحدة لـ 700 مطالبة مسجلة لسلوك حيواني غير طبيعي قبل الزلازل مباشرة ونشرت في نشرة جمعية علم الزلازل الأمريكية في عام 2018 إلى أن الكثير من الأدلة كانت قصصية للغاية بحيث لا يمكن الاعتماد عليها تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك، تميل الطيور إلى الطيران أثناء الزلازل بدلاً من الهبوط الجماعي.

ووصفت مقالة في مجلة الطبيعة عام 1933 تناقش زلزال لونج بيتش في 10 مارس 1933 أنه “أثناء الصدمة، بدأت الطيور في الخروج من المجثم، وارتفعت ببطء في حلزونات صاعدة فوق الأشجار إلى ارتفاع حوالي 140 قدمًا. ثم نزلوا ببطء واستقروا بصخب في المجثم ؛ وبعد ذلك خلال الصدمات الطفيفة لم يظهروا أي علامة على وجود اضطراب ، “

وتبين أن مقاطع الفيديو الأخرى التي قيل سابقًا أنها صورت أثناء الزلزال قديمة ومن الجانب الآخر من العالم.

وعلى أي حال، تم تصنيف الادعاء المرتبط بتصرف الطيور بغرابة قبل زلزال تركيا على أنه لم يتم التحقق منه.

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