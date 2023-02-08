24 هزة خلال 24 ساعة.. الأرض تتحرك في عدد من مناطق العالم

2023-02-08 / 10:16
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هبة بريس - وكالات

تتواصل لليوم الثاني على التوالي الهزات الارتدادية في أنحاء العالم على خلفية الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا مطلع الأسبوع الجاري، وسط مخاوف من “تسونامي” في الدول المجاورة للبحر.

وفيما يلي آخر الهزات الأرضية التي ضربت العالم ومداها حسب موقع “Earthquake” المختص برصد الزلازل، (توقيت غرينيتش +03:00 ساعات):

هزة بقوة 4.9 درجات، 3 كم جنوب غرب جوكسون، تركيا، على الساعة 10:48:32
هزة بقوة 3.4 درجات، 63 كم بونتا كانا، جمهورية الدومينيكان
على الساعة 10:11:15
هزة بقوة 2.8 درجات، 9 كم شمال شرق باهالا، هاواي، على الساعة 09:53:50
هزة بقوة 4.4 درجات، 6 كم شمال غرب أنايازى، تركيا، على الساعة 09:09:01
هزة بقوة 4.6 درجات، وسط تركيا، على الساعة 08:52:37
هزة بقوة 2.5 درجات، 3 كيلومترات شرق غرب The Geysers، كاليفورنيا، على الساعة 08:49:36
هزة بقوة 4.6 درجات، جزر الكوريل، على الساعة 07:52:02
هزة بقوة 4.3 درجات، غرب إيران، على الساعة 07:01:16
هزة بقوة 2.9 درجات، 18 كم E of Hebgen Lake Estates، مونتانا، على الساعة 06:44:13
هزة بقوة 4.3 درجات، 15 كم جنوب نورداجي، تركيا، على الساعة 06:01:02
هزة بقوة 4.0 درجات، جزر إيزو، منطقة اليابان، على الساعة 05:44:12
هزة بقوة 4.3 درجات، 18 كم شمال غرب أديامان، تركيا، على الساعة 05:25:12
هزة بقوة 4.6 درجات، 111 كم San Francisco del Mar Viejo، المكسيك، على الساعة 05:24:16
هزة بقوة 2.8 درجات، 15 ميلا شمال هيوز، ألاسكا، على الساعة 05:06:58
هزة بقوة 3.0 درجات، 2 كم NE of Punta Cana، جمهورية الدومينيكان، على الساعة 03:25:47
هزة بقوة 4.0 درجات، 9 كم شمال شرق إيكينوزو، تركيا، على الساعة 03:11:56
هزة بقوة 4.5 درجات، 14 كم شمال غرب يايلاداغي، تركيا، على الساعة 02:13:01
هزة بقوة 4.7 درجات، 81 كم غرب سان أنطونيو، الأرجنتين، على الساعة 02:12:54
هزة بقوة 3.7 درجات، 135 كم شمال سواريز، بورتوريكو، على الساعة 02:09:59
هزة بقوة 2.5 درجات، 9 كم جنوب شرق تالابوا، بورتوريكو، على الساعة 01:51:12
هزة بقوة 4.9 درجات، 28 كم موريندو، كولومبيا، على الساعة 00:31:36
هزة بقوة 5.4 درجات، 91 كم لاتا، جزر سليمان، على الساعة 00:30:17
هزة بقوة 4.9 درجات، وسط تركيا، على الساعة 00:21:26
هزة بقوة 4.1 درجات، منطقة البحر الميت، على الساعة 00:14:29

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