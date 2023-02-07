زلزال تركيا ..يونس بلهندة يطمئن الجمهور المغربي

هبة بريس _ الرباط

نشر الدولي المغربي يونس بلهندة، لاعب أضنة دمير سبور التركي، يومه الثلاثاء، تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، يطمئن فيها متابعيه أنه بصحة جيدة هو وعائلته

وقال بلهندة في تدوينته، “شكرا لكم على جميع رسائلكم، الحمد لله أنا بخير وعائلتي كذلك، دعواتكم لإخواننا وأخواتنا”.

الى ذلك ؛ يعرف أن وزير الشباب والرياضة التركي، أعلن يوم أمس، توقيف الدوري التركي وجميع الأنشطة الرياضية، إلى أجل غير مسمى، بسبب مخلفات الزلزال الذي ضرب العديد من المدن بتركيا.

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