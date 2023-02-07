أمن البيضاء يوقف 3 أشخاص بسبب الشغب الرياضي والهجوم على مسكن الغير

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 6 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال الشغب الرياضي والهجوم على مسكن الغير والتهديد بارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات في إطار تصفية حسابات بين فصائل مشجعي كرة القدم.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد نشب نزاع بين فصيلين متنافسين لمشجعي كرة القدم، تطور للتهديد والعنف والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية، استهدفت عددا من المواطنين من بينهم أشخاص كانوا يشاركون في مجلس عزاء بحي البلدية بمدينة الدار البيضاء.

وقد أسفرت العمليات الأمنية المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية وفرقة مكافحة العصابات عن تحديد هوية المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتوقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم الرئيسيين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل العمليات الأمنية من أجل توقيف باقي المساهمين والمشاركين بغرض تقديمهم أمام العدالة.

*الصورة من الأرشيف

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