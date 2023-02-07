هذا المساء.. فلامينغو البرازيلي يدشن مشاركته في موندياليتو المغرب بمواجهة الهلال السعودي

هبة بريس ـ رياضة

يدشن فلامينغو البرازيلي مشاركته في كأس العالم للأندية المنظمة بالمغرب هذا المساء من خلال مواجهة نصف النهاية الأولى التي ستجمعه بالهلال السعودي.

اللقاء الذي سيحتضنه ملعب طنجة الكبير بداية من الثامنة مساءا سيقوده الحكم الروماني ستفيان كوفاكس.

و يتوقع أن تمتلئ جنبات ملعب طنجة الجميل بالجماهير العاشقة لكرة القدم، حيث تعودنا في مباريات موندياليتو المغرب التي أجريت لحضور الساعة على حضور جماهيري قياسي سواءا في طنجة أو الرباط.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0