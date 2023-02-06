لقجع يرسل “طاقم طبي” لمتابعة الحالة الصحية لرئيس الأهلي

2023-02-06 / 22:03
0
هبة بريس _ الرباط

علم ان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد قام بإرسال وفد طبي للاطمئنان على صحة محمود الخطيب رئيس فريق الأهلي المصري،

واكد الأهلي في بيان رسمي، أن رئيسه محمود الخطيـب عبر عـن شكره وتقديـره إلـى فـوزي لقجع، رئيس الجامعـة المغربيـة لكـرة القدم، والـذي حـرص علـى إرسـال وفـد طـبـي ظهـر الـيـوم إلـى مـقـر إقامـة البعثـة بالرباط، للاطمئنـان علـى صـحته، واصطحابـه إلـى أحـد المستشفيات لإجـراء بعـض الفحوصات الطبيـة بعد نزلة البرد الشديدة التي ألمت به قبل يومين.

وأكـد محمود الخطيب، عـلـى امتنانـه الشـديد لـكل الأشقاء المغاربـة وفـوزي لقجـع، لمـا تلاقيـه بعثـة الأهـلـي مـن اهتمـام ورعايـة ومساندة منذ لحظة الوصول إلى دولة المغرب الشقيقة.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الإمارات” تعتذر عن استضافة بطولة غرب آسيا لكرة القدم “بشكل مفاجئ”

“الإمارات” تعتذر عن استضافة بطولة غرب آسيا لكرة القدم…

2023-02-07 / 00:00
Photo of بعثة ريال مدريد تحط رحالها بالمغرب استعدادا لمباراة الأهلي المصري

بعثة ريال مدريد تحط رحالها بالمغرب استعدادا لمباراة الأهلي…

2023-02-06 / 23:12
Photo of “موندياليتو”..بنزيمة وكورتوا يغيبان عن رحلة ريال مدريد إلى المغرب

“موندياليتو”..بنزيمة وكورتوا يغيبان عن رحلة ريال مدريد إلى المغرب

2023-02-06 / 21:06
Photo of منتخب قطر يعين البرتغالي “كيروش” مدربا جديدا له

منتخب قطر يعين البرتغالي “كيروش” مدربا جديدا له

2023-02-06 / 19:09
Photo of نجم تشيلسي ” أتسو” عالق تحت أنقاض زلزال تركيا.. وانتشال لاعبين من فريقه

نجم تشيلسي ” أتسو” عالق تحت أنقاض زلزال تركيا..…

2023-02-06 / 18:09
Photo of زلزال تركيا.. عميد المنتخب الوطني يطمئن المغاربة

زلزال تركيا.. عميد المنتخب الوطني يطمئن المغاربة

2023-02-06 / 17:55
Photo of بسبب شروط الكاف..ملاعب المغرب مفتوحة في وجه 24 منتخبا إفريقيا

بسبب شروط الكاف..ملاعب المغرب مفتوحة في وجه 24 منتخبا…

2023-02-06 / 16:35
Photo of إقبال كبير على تذاكر مباراة الأهلي المصري ضد ريال مدريد في نصف نهائي الموندياليتو

إقبال كبير على تذاكر مباراة الأهلي المصري ضد ريال…

2023-02-05 / 21:32
Photo of ريال مدريد يسقط بأرض مايوركا ويتجرع خسارته الثالثة

ريال مدريد يسقط بأرض مايوركا ويتجرع خسارته الثالثة

2023-02-05 / 17:29
Photo of “إعلام إفريقي” يعتبر المغرب المرشح “المثالي” و”الرئيسي” لاحتضان كان 2025

“إعلام إفريقي” يعتبر المغرب المرشح “المثالي” و”الرئيسي” لاحتضان كان…

2023-02-05 / 17:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق