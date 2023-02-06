لقجع يرسل “طاقم طبي” لمتابعة الحالة الصحية لرئيس الأهلي

هبة بريس _ الرباط

علم ان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد قام بإرسال وفد طبي للاطمئنان على صحة محمود الخطيب رئيس فريق الأهلي المصري،

واكد الأهلي في بيان رسمي، أن رئيسه محمود الخطيـب عبر عـن شكره وتقديـره إلـى فـوزي لقجع، رئيس الجامعـة المغربيـة لكـرة القدم، والـذي حـرص علـى إرسـال وفـد طـبـي ظهـر الـيـوم إلـى مـقـر إقامـة البعثـة بالرباط، للاطمئنـان علـى صـحته، واصطحابـه إلـى أحـد المستشفيات لإجـراء بعـض الفحوصات الطبيـة بعد نزلة البرد الشديدة التي ألمت به قبل يومين.

وأكـد محمود الخطيب، عـلـى امتنانـه الشـديد لـكل الأشقاء المغاربـة وفـوزي لقجـع، لمـا تلاقيـه بعثـة الأهـلـي مـن اهتمـام ورعايـة ومساندة منذ لحظة الوصول إلى دولة المغرب الشقيقة.

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