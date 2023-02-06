“كبريات القنوات تبحث عنه” ..خبير هولندي توقع حدوث زلزال تركيا ( صورة)

هبة بريس

هبة بريس – متابعة

تحول الجيولوجي الهولندي فرانك هوغربيتس، الى مادة اعلامية بعدما استأثر باهتمام كبريات القنوات العالمية التي تداولت تغريدته على موقع تويتر قبل ثلاثة أيام والتي تنبأ فيها بحدوث زلزال قوي يضرب تركيا ودولا بالمنطقة .

الجيولوجي الهولندي ، كان قد نشر “تغريدة” على صفحته على تويتر متنبأ بوقوع زلزال قائلاً “عاجلاً أو آجلاً سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجات في هذه المنطقة (جنوب تركيا، الاردن وسوريا ولبنان).

التغريدة التي لم يعرها أحد أهمية، مرّت من دون أي ضجة، الا ان حدوث الزلزال القوي الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا ووصلت تردداته الى لبنان وبعض الدول الاخرى، دفعت الملايين الى نشر التغريدة على نطاق واسع، وتحوّل الباحث إلى نجم الساحة الافتراضية. قبل أن يذهب كل ناشط للتفتيش حول معلومات تتعلق بالباحث الشهير وطبيعة عمله وتوقعاته المنتظرة.

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