تعزية ومواساة للزميل سعيد سونا في وفاة والده

2023-02-05 / 22:37
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بسم الله الرحمن الرحيم :(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنتِي )) صدق الله العظيم.

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله عز و جل تلقينا ، يومه الثلاثاء 25 يناير 2023 نبأ وفاة والد الزميل سعيد سونا،

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم السيد امحمد لكبير المدير العام لجريدة هية بريس باسمه ونيابة عن طاقم الجريدة ، بأحر التعازي والمواساة للزميل سعيد سونا ،ولجميع أفراد أسرته، وأقاربه ، سائلين الله عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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