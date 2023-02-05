ريال مدريد يسقط بأرض مايوركا ويتجرع خسارته الثالثة

2023-02-05 / 17:29
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هبة بريس

سقط فريق ريال مدريد أمام مضيفه ريال مايوركا 0-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن المرحلة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذه الخسارة الثالثة له هذا الموسم، توقف رصيد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عند النقطة 45 في المركز الثاني خلف برشلونة. بينما رفع مايوركا رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.

وسجل هدف أصحاب الديار ناتشو مدافع الفريق الملكي في الدقيقة الـ13 بالخطأ في مرمى الحارس الأوكراني أندري لونين، الذي وضع اسمه في اللحظات الأخيرة ضمن التشكيلة الأساسية بعد إصابة تيبو كورتوا في العمليات الإحمائية.

وضيع لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو فرصة تعديل النتيحة من ركلة جزاء تصدى لها حارس مايوركا راجكوفيتش 60.

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