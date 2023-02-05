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الاتجار في المخدرات يوقع شخصا أربعينيا في قبضة أمن أكادير

2023-02-05 / 12:02
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، صباح اليوم الأحد 05 فبراير الجاري، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى إيقاف المشتبه فيه بمدينة تيكيوين، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل منزله عن حجز 45 غراما من مخدر الكوكايين وكيلوغرامين من مخدر الشيرا، ميزان إلكتروني، وصفيحتي ترقيم مزورتين، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه بقواعد بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن المصالح الأمنية بمدينتي إنزكان والعيون، للاشتباه في تورطه في أفعال إجرامية مماثلة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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