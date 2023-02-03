الصورة تعبيرية

دعم الغازوال .. تحديد تاريخ التسجيل للدفعة التاسعة

2023-02-03 / 18:29
0
هبة بريس _ ال

أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، يوم الخميس 9 فبراير 2023، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم الخميس 02 فبراير 2023.

وأشارت إلى أن التسجيل للحصول على هذا الدعم سيتم عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصديقي ..قطاع الصيد البحري حقق أداء جيدا بفضل استراتيجية “أليوتيس

الصديقي ..قطاع الصيد البحري حقق أداء جيدا بفضل استراتيجية…

2023-02-03 / 19:51
Photo of تقديم مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب بطويكيو

تقديم مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب بطويكيو

2023-02-03 / 19:35
Photo of آرسنال يعلن تمديد عقد نجمه “الموهوب” مارتينيلي

آرسنال يعلن تمديد عقد نجمه “الموهوب” مارتينيلي

2023-02-03 / 19:13
Photo of السكوري : المغرب وإسبانيا عازمان على التعاون في مجال التنقل المهني

السكوري : المغرب وإسبانيا عازمان على التعاون في مجال…

2023-02-03 / 18:41
Photo of برنامج فرصة يحتفي باستفادة 10 آلاف حامل مشروع

برنامج فرصة يحتفي باستفادة 10 آلاف حامل مشروع

2023-02-03 / 18:36
Photo of ضربة موجعة لبايرن ميونيخ قبل مواجهة سان جيرمان بدوري الأبطال

ضربة موجعة لبايرن ميونيخ قبل مواجهة سان جيرمان بدوري…

2023-02-03 / 18:32
Photo of رد الاعتبار و منصة المتزوجين.. تعديلات قانونية تدخل مراحلها الأخيرة قبل التطبيق

رد الاعتبار و منصة المتزوجين.. تعديلات قانونية تدخل مراحلها…

2023-02-03 / 17:08
Photo of فنانين شعراء وزجالين ضيوف السجن المحلي بتطوان

فنانين شعراء وزجالين ضيوف السجن المحلي بتطوان

2023-02-03 / 16:08
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 9 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 9 إصابات جديدة

2023-02-03 / 15:59
Photo of مندوبية التخطيط: معدل البطالة بالمغرب يتراجع إلى 11,8%

مندوبية التخطيط: معدل البطالة بالمغرب يتراجع إلى 11,8%

2023-02-03 / 15:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق