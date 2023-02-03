دعم الغازوال .. تحديد تاريخ التسجيل للدفعة التاسعة

هبة بريس _ ال

أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، يوم الخميس 9 فبراير 2023، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم الخميس 02 فبراير 2023.

وأشارت إلى أن التسجيل للحصول على هذا الدعم سيتم عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

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