ميسي يكشف مصير “بشت” التتويج بكأس العالم “قطر 2022”

هبة بريس - وكالات

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للمرة الأولى عن مصير “البشت” القطري، الذي ارتداه خلال رفعه كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد فوز منتخب “التانغو” على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح.

وقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بوضع “البشت” الخليجي على ظهر ميسي، أثناء رفعه كأس العالم لكرة القدم، يوم الأحد 18 ديسمبر 2022.

وقال ميسي عن ذكرياته بشأن هذه اللقطة وما الذي سيفعله بشأن جميع الأشياء التي ارتداها أو حملها خلال أو بعد المباراة النهائية لمونديال قطر 2022: “احتفظت بكل شيء يتعلق بالمباراة النهائية”.

وأضاف: “ما زلت أحتفظ بكل شيء من نهائي كأس العالم، القميص والعباءة والحذاء، كل شيء موجود حاليا في ملكية الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم”.

وأردف “ولكن في مارس المقبل سأنقل كل المقتنيات المتعلقة بي شخصيا إلى مدينة برشلونة، حيث أحتفظ بذكرياتي وأشيائي هناك”.

وأتم ميسي تصريحاته: “إنني أنوي العيش في مدينة برشلونة والاستقرار بها بشكل دائم عقب اعتزالي لعب كرة القدم نهائيا”.

ارتدى ليونيل ميسي (35 عاما) قميص نادي برشلونة منذ عام 2004 وحتى رحيله صيف 2021 بشكل مجاني نحو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب فشل النادي الكتالوني في تجديد عقد اللاعب نتيجة أزمة مالية.

يذكر أن عضو مجلس الشورى السابق العماني، أحمد البرواني، عرض مبلغ مليون دولار أمريكي، على ليونيل ميسي، مقابل الحصول على “البشت” الذي رفع به كأس العالم 2022.

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