وكالة الأنباء السنغالية: “حفل بديع الألوان” في افتتاح الموندياليتو

هبة بريس

كتبت وكالة الأنباء السنغالية، أن المغرب البلد المضيف لنسخة 2023 من كأس العالم للأندية نظم حفل افتتاح بديع الألوان مساء الأربعاء، مثيرا إعجاب الجماهير الرياضية بـ “عرض عالي الجودة” سلط الضوء على التنوع والثراء الثقافي للبلد.

وأضافت الوكالة في تقرير لموفدها لطنجة أن منظمي هذه النسخة التي تستمر حتى 11 فبراير، قدموا لجمهور استثنائي كبير، حفل افتتاح مبهر وعالي المستوى.

وكتبت “من خلال سلسلة من تصميمات الرقصات والأغاني وعروض الصور، استعاد المنظمون تاريخ وثقافة وجمال الطبيعة المغربية والعمارة والضيافة، لإبهار المتفرجين”، مشيرة الى أن “العرض الفلكلوري أخذ المتفرجين في رحلة رائعة إلى مختلف مناطق المغرب” وكان بدون شك فائق الروعة.

وأشارت إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم حظي بتقدير خلال الحفل وتحية لأدائه الرائع خلال مونديال 2022 في قطر، مذكرة بأن أسود الأطلس صعدوا إلى الدور نصف النهائي من المونديال.

وأضافت أنه تم عرض صور لمشاهد ابتهاج الجمهور المغربي على شاشة كبيرة وهو ما أسعد الجمهور الحاضر تماما مثل صعود المدرب الوطني وليد الركراكي على خشبة الميدان لينتهي العرض بالتنويه النجم العالمي الراحل بيليه.

وينظم المغرب المونداليتو للمرة الثالثة بعد نسختي 2013 و 2014.

وشهدت المباراة الافتتاحية فوز الأهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل صفر على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

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