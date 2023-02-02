رسميا.. الفرنسي رافائيل فاران يعلن اعتزاله دوليا

2023-02-02 / 15:10
0
هبة بريس - وكالات

أعلن الفرنسي رافائيل فاران، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، وضع حد لمسيرته الاحترافية مع منتخب “الديوك” باعتزاله دوليا.

وشارك فاران في آخر مباراة له بقميص منتخب فرنسا، في نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، الذي خسر فيه أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

ويعد فاران اللاعب الثالث في قائمة منتخب فرنسا الذي يعلن اعتزاله دوليا بعد مونديال قطر 2022، بعد كل من حارس المرمى هوغو لوريس وستيف مانداندا.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

الدولي المغربي إبراهيم صلاح ينضم إلى صفوف ستاد رين…

2023-02-02 / 16:50
Photo of وكالة الأنباء السنغالية: “حفل بديع الألوان” في افتتاح الموندياليتو

وكالة الأنباء السنغالية: “حفل بديع الألوان” في افتتاح الموندياليتو

2023-02-02 / 16:00
Photo of “الأهلاوية” يشكرون الجماهير المغربية على تشجيعهم الحماسي للفريق المصري

“الأهلاوية” يشكرون الجماهير المغربية على تشجيعهم الحماسي للفريق المصري

2023-02-02 / 14:23
Photo of افتتاح “الموندياليتو”.. تغني دولي بالحفل وإشادة بتكريم الأسطورة بيليه

افتتاح “الموندياليتو”.. تغني دولي بالحفل وإشادة بتكريم الأسطورة بيليه

2023-02-02 / 12:15
Photo of رسمياً.. السعودية تفوز باستضافة كأس آسيا 2027

رسمياً.. السعودية تفوز باستضافة كأس آسيا 2027

2023-02-02 / 10:57
Photo of “الكورة حنا مواليها”.. “ديزي دروس” ينوب عن المغاربة في الرد على الحساد و المتربصين

“الكورة حنا مواليها”.. “ديزي دروس” ينوب عن المغاربة في…

2023-02-02 / 10:05
Photo of كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. القرعة تضع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية

كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. القرعة تضع…

2023-02-01 / 17:30
Photo of بوفال: “الانتقال الى الريان لم يكن قرارا سهلا” 

بوفال: “الانتقال الى الريان لم يكن قرارا سهلا” 

2023-02-01 / 17:08
Photo of “عروس البوغاز” على موعد مع “افتتاح تاريخي” ل”الموندياليتو”

“عروس البوغاز” على موعد مع “افتتاح تاريخي” ل”الموندياليتو”

2023-02-01 / 13:12
Photo of رابطة الدوري الفرنسي ترفض تسجيل زياش بباريس سان جيرمان

رابطة الدوري الفرنسي ترفض تسجيل زياش بباريس سان جيرمان

2023-02-01 / 12:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق