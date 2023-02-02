افتتاح “الموندياليتو”.. تغني دولي بالحفل وإشادة بتكريم الأسطورة بيليه

هبة بريس - الرباط

انطلقت ، مساء أمس الأربعاء بالملعب الكبير لطنجة ،منافسات كأس العالم للأندية ، التي يحتضنها المغرب إلى غاية 11 فبراير الجاري بمدينتي الرباط وطنجة، بتنظيم حفل “استثنائي وباهر” مزج بين الحداثة والتقاليد المغربية العريقة.

وافتتح الحفل بتقديم وصلات غنائية تراثية وفنية من مختلف المناطق المغربية، والتي مزجت بين الماضي والحاضر وسلطت الضوء على غنى التنوع الثقافي وكرم الضيافة المغربية.

كما شهدت اللحظات القوية لهذا الحفل المتميز ، تقديم عروض فلكلورية رائعة بلمسة حداثية ، إلى جانب استعراض الخصوصيات التراثية لمختلف مناطق المملكة ، والتي لقيت استحسانا من طرف الجماهير التي حجت إلى الملعب.

وتم خلال الحفل إبراز شغف الجماهير المغربية بكرة القدم ، مع عرض صور لمشاهد فرحة الجمهور المغربي احتفاء بالأداء المتميز للأسود بمونديال قطر، إلى جانب تقديم الناخب الوطني وليد الركراكي لكلمة مقتضبة لقيت تفاعلا و ترحيبا خاصا من طرف الجماهير.

هذا وتميز الحفل بفقرة خاصة بتكريم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيلي الذي وافته المنية مؤخرا.

وفي هذا الصدد، تداولت عدد من الصحف والنشطاء من مختلف دول العالم، صورا مقاطع فيديو من حفل الافتتاح، تحت تعليقات معبرة عن إعجابهم الكبير بأجواء الحفل وانبهارهم بالتنظيم المتميز.

وأشاد النشطاء بالتنوع الثقافي الذي طبع فقرات الحفل وكذا إبراز أهمية التعايش بين الشعوب، بالإضافة إلى تكريم الأسطورة بيليه الذي قدم الكثير لكرة القدم.

وفي سياق متصل، عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، عن إعجابه بالحفل الافتتاحي، مضيفا في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، أن هذا الحفل الرائع يليق بمنافسة من حجم كأس العالم للأندية.

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